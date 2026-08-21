El Festival Mappa cierra su trilogía con el dj Luciano

La trilogía de Mappa, promovida por GreenWorld, llega a su capítulo final en este 2026. Tras las entregas dedicadas al ‘Agua’ y al ‘Fuego’, el festival se adentra ahora en una última experiencia que tendrá lugar el próximo sábado, 5 de septiembre, en Siam Park y que contará con el dj y productor suizo-chileno Luciano como indiscutible cabeza de cartel.

Bajo el concepto “Trilogy III”, Mappa vuelve a convertir el anfiteatro de Siam Park en el escenario de una propuesta que combina música electrónica, puesta en escena y una narrativa inspirada en los elementos. Si el agua y el fuego marcaron los dos primeros capítulos del recorrido de 2026, el desierto pone el punto final a una trilogía concebida como una experiencia en transformación constante.

Esta cita tendrá como principal protagonista a Luciano, una de las figuras fundamentales de la evolución de la música electrónica de las últimas décadas. Nacido en Suiza y criado en Chile, el artista ha construido una trayectoria marcada por la conexión entre la electrónica, los ritmos latinos y la cultura de club. Su influencia se extiende también a través de Cadenza, el sello que fundó en 2003 y que se convirtió en una plataforma de referencia para una generación de artistas vinculados al house, el techno y los sonidos minimalistas.

Trayectoria

La trayectoria de Luciano está estrechamente ligada además a algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de Ibiza y de la escena underground internacional. Su paso por Cocoon, sus años vinculados a DC-10 y Circoloco y su trabajo al frente de Cadenza contribuyeron a consolidar una identidad artística reconocible por la mezcla de house, techno y sonidos de raíz latina.

Junto a Luciano, Mappa Trilogy III reunirá un cartel internacional que incorpora diferentes vertientes de la cultura electrónica. Bassel Darwish, Héctor Couto, HoneyLuv, Alex Wellmann y Kevin Deep completan una programación pensada para recorrer diferentes territorios del house y el techno; Iva Dive y el ganador del DJ Contest también se suman a la propuesta.

Cartel

Entre los nombres del cartel destaca también Héctor Couto, uno de los productores españoles con mayor proyección internacional dentro del tech house. Su sonido combina elementos del house de Chicago con influencias del techno clásico y ha llevado sus sesiones a algunos de los principales clubes y festivales internacionales. Couto dirige además el sello Roush y ha publicado en sellos como Hot Creations, Moon Harbour, 20/20 Vision o Defected.

HoneyLuv, por su parte, representa una de las generaciones más recientes de artistas que están renovando la escena house internacional. La dj y productora estadounidense comenzó a ganar notoriedad durante la pandemia y posteriormente pasó a escenarios como Coachella, Tomorrowland o EDC, consolidando una trayectoria basada en el house y el tech house.

La presencia de talento local estará representada, entre otros, por Kevin Deep, dj y productor nacido en Tenerife que ha desarrollado desde 2015 una trayectoria vinculada a la escena house de las islas y a sonidos que van del funk y el UK garage al breakbeat.

Noticias relacionadas

Con Trilogy III, Mappa completa así el recorrido iniciado en primavera y que se ha desarrollado con total éxito, colgando siempre el cartel de no hay entradas. El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Juventud Canaria y Fundación IDEO