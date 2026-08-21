Edu Soto llega a Tenerife con 'Más vale solo que ciento volando Revolution'
El humorista actuará el 5 de septiembre en el Paraninfo de la ULL
Edu Soto regresa a Tenerife con su espectáculo más explosivo, 'Más vale solo que ciento volando Revolution', un show único y totalmente impredecible que lleva la locura, la risa y el talento a otro nivel.
Monólogos, comedia musical, improvisación e interacción con el público se combinan para devolver al directo a este artista inclasificable. Con este espectáculo, Edu Soto consolida la trilogía 'Más vale solo que ciento volando'. Cantar y bailar son solo una parte de lo que espera al público, ya que, como siempre, se meterá en la piel de un sinfín de personajes.
'Más vale solo que ciento volando Revolution' es un show en el que Edu explorar su arte en solitario sobre el escenario y, sobre todo, los "pájaros" que revolotean en su cabeza, esos mismos que nunca olvidas desde la primera vez que lo viste.
Artista polifacético
Edu Soto es uno de los artistas más polifacéticos y multidisciplinares del país. Catalán de nacimiento y corazón, y afincado en Madrid -ciudad que ama y donde ha seguido creciendo como artista-, es actor, cantante, músico, bailarín y un auténtico maestro de la improvisación y la interpretación.
Ha trabajado en cine, teatro, televisión y musicales, destacando en la reconocida Gran Vía madrileña. Pocas cosas se le resisten a este artista y aún menos son los que pueden hacer tanto como él. Un genio del humor, la comedia y, también, del teatro clásico, como ha demostrado en muchas ocasiones.
Fecha y hora
Su próxima cita en Tenerife será el sábado, 5 de septiembre, en el Paraninfo de la ULL, a partir de las 20:30 horas.
- Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
- Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
- La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
- El brunch de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para desayunar: hasta 33 bocadillos gourmet para elegir
- Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor
- Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
- Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima