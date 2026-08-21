Edu Soto llega a Tenerife con 'Más vale solo que ciento volando Revolution'

Edu Soto regresa a Tenerife con su espectáculo más explosivo, 'Más vale solo que ciento volando Revolution', un show único y totalmente impredecible que lleva la locura, la risa y el talento a otro nivel.

Monólogos, comedia musical, improvisación e interacción con el público se combinan para devolver al directo a este artista inclasificable. Con este espectáculo, Edu Soto consolida la trilogía 'Más vale solo que ciento volando'. Cantar y bailar son solo una parte de lo que espera al público, ya que, como siempre, se meterá en la piel de un sinfín de personajes.

'Más vale solo que ciento volando Revolution' es un show en el que Edu explorar su arte en solitario sobre el escenario y, sobre todo, los "pájaros" que revolotean en su cabeza, esos mismos que nunca olvidas desde la primera vez que lo viste.

Artista polifacético

Edu Soto es uno de los artistas más polifacéticos y multidisciplinares del país. Catalán de nacimiento y corazón, y afincado en Madrid -ciudad que ama y donde ha seguido creciendo como artista-, es actor, cantante, músico, bailarín y un auténtico maestro de la improvisación y la interpretación.

Ha trabajado en cine, teatro, televisión y musicales, destacando en la reconocida Gran Vía madrileña. Pocas cosas se le resisten a este artista y aún menos son los que pueden hacer tanto como él. Un genio del humor, la comedia y, también, del teatro clásico, como ha demostrado en muchas ocasiones.

Fecha y hora

Su próxima cita en Tenerife será el sábado, 5 de septiembre, en el Paraninfo de la ULL, a partir de las 20:30 horas.