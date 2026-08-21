Cambio radical en el tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán sobrepasando los 30 grados

El tiempo en Tenerife no parecerá tan veraniego este viernes, ya que se esperan lluvias y fuertes vientos, aunque los termómetros seguirán superando los 30 grados.

Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en el noreste, siendo menos probables en otras zonas de la vertiente norte. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior y sur, donde no se descarta alguna precipitación débil aislada.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, con mínimas de 24 y máximas de 31 grados.

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral este, extremo oeste y fachada sureste del área metropolitana, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Previsión general

En el conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día y últimas horas, abriéndose amplios claros durante la tarde en Lanzarote y Fuerteventura.

En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, abriendo algún claro durante la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior de La Palma.

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en medianías de las islas de mayor relieve.

Viento moderado de norte a nordeste, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y sur de Jandía en Fuerteventura, así como en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas donde hay probabilidad de rachas localmente muy fuertes.