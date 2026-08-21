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Tradición y fe en la romería más antigua de Canarias

La Fiesta del Socorro, en Güímar, vive el 7 de septiembre una de sus jornadas más populares con la Bajada de la Virgen

Bajada de la Virgen del Socorro, en una edición anterior.

Bajada de la Virgen del Socorro, en una edición anterior.

Andrés Gutiérrez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Si hay una fiesta arraigada en los tinerfeños y, principalmente, en los vecinos de Güímar, es la que se celebra en honor a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro. Y no es para menos, ya que constituye la romería más antigua de Canarias.

Conocida como la Bajada de la Virgen, el 7 de septiembre tiene lugar la procesión que va desde la Iglesia de San Pedro hasta la ermita en El Socorro. El trayecto, de unos seis kilómetros, recorre el Camino del Socorro con cientos peregrinos acompañados de carrozas y música. Ya por la tarde, en El Socorro se recrea la aparición de la Virgen a los guanches en la playa de Chimisay.

Una peregrinación que aúna tradición y fe, y que no solo es reconocida por ser la más antigua del archipiélago, sino también una de las más populares.

Bajada del Socorro

Bajada del Socorro, en una edición anterior. / Andrés Gutiérrez

La Subida

Los actos continúan el 8 de septiembre, con la Subida de la Virgen. En este caso, la imagen regresa al casco de Güímar y, a la altura de La Asomada, comienza el tradicional juego del 'Pares o nones'.

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Reconocimiento

La Bajada del Socorro ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional.

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