Tradición y fe en la romería más antigua de Canarias
La Fiesta del Socorro, en Güímar, vive el 7 de septiembre una de sus jornadas más populares con la Bajada de la Virgen
Si hay una fiesta arraigada en los tinerfeños y, principalmente, en los vecinos de Güímar, es la que se celebra en honor a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro. Y no es para menos, ya que constituye la romería más antigua de Canarias.
Conocida como la Bajada de la Virgen, el 7 de septiembre tiene lugar la procesión que va desde la Iglesia de San Pedro hasta la ermita en El Socorro. El trayecto, de unos seis kilómetros, recorre el Camino del Socorro con cientos peregrinos acompañados de carrozas y música. Ya por la tarde, en El Socorro se recrea la aparición de la Virgen a los guanches en la playa de Chimisay.
Una peregrinación que aúna tradición y fe, y que no solo es reconocida por ser la más antigua del archipiélago, sino también una de las más populares.
La Subida
Los actos continúan el 8 de septiembre, con la Subida de la Virgen. En este caso, la imagen regresa al casco de Güímar y, a la altura de La Asomada, comienza el tradicional juego del 'Pares o nones'.
Reconocimiento
La Bajada del Socorro ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional.
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