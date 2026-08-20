Vecinos de El Pris se quejan por el desalojo de una concentración pacífica contra una obra insular

La concentración pacífica que vecinos de El Pris, en Tacoronte, iban a llevar a cabo este jueves en la calle Telémaco para oponerse a la obra que el Cabildo acometerá para que no se repitan nuevos episodios de escorrentías e inundaciones como el ocurrido con la borrasca Therese no ha llegado a buen puerto.

Según informan los propios vecinos, los manifestantes -apenas medio centenar de personas- fueron desalojados de dicha vía. Al parecer, esta medida se habría adoptado debido al inicio de las obras previstas.

La dirigente vecinal, Olga Sánchez, explica que la Subdelegación del Gobierno les informó de que tienen que trasladarse a la plaza del Cristo de la localidad.

Efectivos de la Guardia Civil en Tacoronte. / E. D.

En contra de las obras

La Asociación de Vecinos El Sargo, convocante de la concentración, considera que la obra que va a realizar la Corporación insular, con una inversión de 1,5 millones, será solo un "parche" y no resolverá el problema real.

Por este motivo, los vecinos ya convocaron el pasado 13 de agosto una manifestación y este jueves tenían prevista una nueva concentración pacífica.

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