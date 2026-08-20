La Unidad Canina K9 de Arona consolida su trabajo con controles preventivos en calles, zonas de ocio y guaguas

La Unidad Canina K9 de Arona se consolidacomo una herramienta eficaz dentro de las labores de prevención y seguridad ciudadana que desarrolla la Policía Local en el municipio, con actuaciones dirigidas especialmente a la detección y control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El trabajo conjunto de los agentes y sus perros especializados permite realizar controles preventivos en distintos puntos de Arona, detectar la presencia de sustancias y levantar las correspondientes actas, contribuyendo a reforzar la vigilancia y la prevención en los espacios públicos.

Entre las zonas donde se intensifica la presencia policial se encuentran determinados puntos de Las Galletas, El Fraile y Costa del Silencio, donde se llevan a cabo controles preventivos en áreas en las que se ha detectado consumo habitual de sustancias. Estas actuaciones permiten detectar infracciones y retirar sustancias de la vía pública, contribuyendo a generar espacios más seguros para vecinos y visitantes.

Droga localizada gracias a la intervención de los agentes caninos. / E. D.

La Unidad K9 también participa en dispositivos desarrollados en las zonas de ocio de Playa de Las Américas, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. La suma de recursos y capacidades de ambos cuerpos permite reforzar la presencia policial y realizar controles preventivos en espacios que concentran una elevada actividad nocturna y afluencia de personas.

En busca de sustancias estupefacientes

Asimismo, los agentes realizan controles preventivos en diferentes paradas de guaguas del municipio, así como en el interior de vehículos de transporte público, donde los perros especializados llevan a cabo labores de inspección para detectar la posible presencia de sustancias estupefacientes. Estos dispositivos permiten ampliar la prevención a espacios de uso cotidiano y reforzar la seguridad de los usuarios.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, señala que “seguimos reforzando la prevención en nuestros espacios públicos con herramientas especializadas como la Unidad Canina K9, que permite ampliar y mejorar la capacidad de actuación de nuestra Policía Local. Es un recurso que aporta una forma de trabajo específica y que complementa las labores que los agentes desarrollan diariamente en el municipio”.

Uno de los agentes caninos en la zona de Las Verónicas. / E. D.

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, destaca la importancia del trabajo desarrollado por la Unidad Canina K9 y señala que “valoramos muy positivamente las actuaciones que está llevando a cabo la K9, tanto por los resultados obtenidos como por la importante labor preventiva que desarrolla. Su presencia en las calles, en las zonas de ocio, en diferentes barrios y también en las paradas y vehículos de transporte público supone un importante refuerzo para nuestra Policía Local”.

Reyes subraya que “contar con una Unidad K9 en Arona es una herramienta de gran utilidad. El trabajo especializado de los agentes y sus perros permite detectar sustancias estupefacientes y psicotrópicas, prevenir su consumo y distribución y contribuir a que determinadas zonas de nuestro municipio sean espacios más seguros para vecinos y visitantes”.

El responsable de Policía Local también pone en valor la colaboración con el resto de cuerpos de seguridad: “Quiero destacar también la coordinación que se mantiene con el Cuerpo Nacional de Policía. El trabajo conjunto y la suma de recursos y capacidades nos permiten ser más eficaces y ofrecer una mejor respuesta en materia de seguridad ciudadana”.