Tenerife tendrá este jueves viento fuerte y posibles lluvias débiles en el norte

Tenerife afronta este jueves 20 de agosto con una jornada de cielos nubosos en el norte, temperaturas con pocos cambios y un viento que irá ganando fuerza durante la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada comenzará con intervalos nubosos en el norte de Tenerife, donde existe una baja probabilidad de que se produzcan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el noreste y durante las primeras horas.

A medida que avance el día, la nubosidad tenderá a disminuir en esta zona y predominarán los intervalos nubosos. En el resto de la Isla se esperan cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunas nubes de forma ocasional en el interior y el sur.

El viento será el protagonista durante la tarde

El cambio más destacado llegará con el viento. Durante las primeras horas soplará flojo a moderado del nordeste, pero irá arreciando conforme avance la jornada.

La Aemet prevé intervalos de viento fuerte por la tarde en la vertiente este, el extremo oeste y la fachada sur del área metropolitana. Además, no se descarta que se produzca alguna racha localmente muy fuerte.

En las cumbres centrales de Tenerife, el viento también tendrá especial protagonismo, aunque la previsión de este jueves contempla un descenso moderado de las temperaturas máximas en estas zonas.

Santa Cruz llegará a los 31 grados

Las temperaturas se mantendrán en general sin grandes cambios. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 31 grados, con una mínima prevista de 25.

En las medianías del norte las máximas podrían bajar ligeramente y en las cumbres centrales el descenso será más acusado.

Previsión del resto del Archipiélago

El resto del Archipiélago también tendrá una jornada marcada por los contrastes entre nubes, claros y viento.

Gran Canaria tendrá cielos nubosos en el norte, con posibilidad de alguna lluvia débil de madrugada, mientras que el resto de la Isla permanecerá poco nuboso o despejado. Las temperaturas apenas cambiarán y Las Palmas de Gran Canaria llegará a 28 grados.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, con apertura de claros durante el resto de la jornada. Arrecife llegará a 30 grados y Puerto del Rosario a 28.

La Gomera tendrá nubes en el norte y cielos más despejados en el resto, con temperaturas de hasta 30 grados en San Sebastián. El viento del nordeste aumentará por la tarde y podría dejar rachas muy fuertes.

En La Palma, los cielos estarán nubosos en el norte y este, con baja probabilidad de lluvias débiles, mientras que Santa Cruz de La Palma alcanzará los 29 grados.

Por último, El Hierro tendrá nubosidad en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Valverde se quedará en torno a los 22 grados y el viento podrá ser fuerte a últimas horas en diferentes puntos de la Isla.

Un jueves de viento en Canarias

Así, aunque las temperaturas no experimentarán grandes cambios, el viento será uno de los elementos meteorológicos más destacados de este jueves en Canarias, especialmente durante la segunda mitad del día y en determinadas vertientes de las islas de mayor relieve.

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En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada y mar de fondo del norte de alrededor de un metro.