Tenerife pone en marcha el primer hogar funcional de Canarias para mayores con trastorno mental grave

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha en Güímar Laurisilva, el primer hogar funcional de Canarias para personas mayores con trastorno mental grave. El recurso cuenta con diez plazas residenciales y está gestionado por la entidad Salud Mental Atelsam.

La principal novedad se encuentra en el modelo de atención, ya que el inmueble funcionaba anteriormente como la Vivienda Tutelada Jardín de Güímar. Tras un proceso de remodelación y adaptación, el espacio ha dejado atrás esta modalidad para convertirse en un hogar funcional dirigido a personas de entre 50 y 65 años.

El nuevo recurso está concebido como un hogar de características similares a una vivienda tradicional canaria y busca proporcionar un entorno estable y acompañado en el que sus usuarios puedan continuar su proceso de rehabilitación y desarrollar su autonomía.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; la consejera de Acción Social, Águeda Fumero; y la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, visitaron este jueves las instalaciones junto a la gerente de Atelsam, Ana Concepción, para conocer el funcionamiento del recurso y la atención que presta.

Diez plazas residenciales en Güímar

Laurisilva dispone de diez plazas residenciales y se ha puesto en marcha en el marco del convenio de dependencia suscrito entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

El hogar complementa además el servicio de promoción de la autonomía personal Tajinaste, situado a pocos metros y que atiende a 30 personas. Ambos recursos permiten ofrecer una atención especializada y adaptada a las necesidades de las personas con problemas de salud mental.

Los representantes de la Corporación insular junto al equipo de Atelsam y una persona usuaria del hogar / E.D.

El Hogar Funcional depende del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y su gestión corresponde a Atelsam.

La gerente de la entidad, Ana Concepción, ha definido la apertura como "un paso más" en la atención a las personas con problemas de salud mental, ya que el nuevo recurso ofrece un hogar "donde se les valora y donde pueden seguir su rehabilitación en función de sus necesidades".

Del modelo de vivienda tutelada al hogar funcional

El cambio de vivienda tutelada a hogar funcional supone una modificación en el tipo de recurso y en el perfil de las personas a las que se dirige. Aunque el inmueble ya existía, ha sido remodelado y adaptado para acoger este nuevo modelo de atención.

La nueva modalidad permite ofrecer a los usuarios un entorno residencial con los apoyos profesionales necesarios, al tiempo que favorece el desarrollo de su autonomía personal y su proceso de rehabilitación.

El recurso busca así mejorar la convivencia y la calidad de vida de las personas atendidas y reforzar la red de atención especializada en salud mental de Tenerife.

Un recurso pionero en Canarias

Durante la visita, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, destacó que se trata del primer hogar funcional de estas características en Canarias para personas mayores, y señaló que constituye un ejemplo del compromiso del Cabildo por especializar los recursos disponibles para atender sus necesidades.

Fumero también puso en valor la cercanía del servicio Tajinaste y la colaboración entre las diferentes administraciones y las entidades del tercer sector.

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Por su parte, Lope Afonso resaltó la importancia de avanzar hacia una atención especializada de la mano de organizaciones como Atelsam, mientras que la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, valoró la presencia en el municipio de un recurso especializado de estas características.