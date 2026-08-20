Asuntos sociales
Tenerife pone en marcha el primer hogar funcional de Canarias para mayores con trastorno mental grave
Laurisilva, ubicado en Güímar y gestionado por ATELSAM, cuenta con diez plazas y sustituye a una antigua vivienda tutelada tras su remodelación y adaptación
El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha en Güímar Laurisilva, el primer hogar funcional de Canarias para personas mayores con trastorno mental grave. El recurso cuenta con diez plazas residenciales y está gestionado por la entidad Salud Mental Atelsam.
La principal novedad se encuentra en el modelo de atención, ya que el inmueble funcionaba anteriormente como la Vivienda Tutelada Jardín de Güímar. Tras un proceso de remodelación y adaptación, el espacio ha dejado atrás esta modalidad para convertirse en un hogar funcional dirigido a personas de entre 50 y 65 años.
El nuevo recurso está concebido como un hogar de características similares a una vivienda tradicional canaria y busca proporcionar un entorno estable y acompañado en el que sus usuarios puedan continuar su proceso de rehabilitación y desarrollar su autonomía.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; la consejera de Acción Social, Águeda Fumero; y la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, visitaron este jueves las instalaciones junto a la gerente de Atelsam, Ana Concepción, para conocer el funcionamiento del recurso y la atención que presta.
Diez plazas residenciales en Güímar
Laurisilva dispone de diez plazas residenciales y se ha puesto en marcha en el marco del convenio de dependencia suscrito entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
El hogar complementa además el servicio de promoción de la autonomía personal Tajinaste, situado a pocos metros y que atiende a 30 personas. Ambos recursos permiten ofrecer una atención especializada y adaptada a las necesidades de las personas con problemas de salud mental.
El Hogar Funcional depende del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y su gestión corresponde a Atelsam.
La gerente de la entidad, Ana Concepción, ha definido la apertura como "un paso más" en la atención a las personas con problemas de salud mental, ya que el nuevo recurso ofrece un hogar "donde se les valora y donde pueden seguir su rehabilitación en función de sus necesidades".
Del modelo de vivienda tutelada al hogar funcional
El cambio de vivienda tutelada a hogar funcional supone una modificación en el tipo de recurso y en el perfil de las personas a las que se dirige. Aunque el inmueble ya existía, ha sido remodelado y adaptado para acoger este nuevo modelo de atención.
La nueva modalidad permite ofrecer a los usuarios un entorno residencial con los apoyos profesionales necesarios, al tiempo que favorece el desarrollo de su autonomía personal y su proceso de rehabilitación.
El recurso busca así mejorar la convivencia y la calidad de vida de las personas atendidas y reforzar la red de atención especializada en salud mental de Tenerife.
Un recurso pionero en Canarias
Durante la visita, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, destacó que se trata del primer hogar funcional de estas características en Canarias para personas mayores, y señaló que constituye un ejemplo del compromiso del Cabildo por especializar los recursos disponibles para atender sus necesidades.
Fumero también puso en valor la cercanía del servicio Tajinaste y la colaboración entre las diferentes administraciones y las entidades del tercer sector.
Por su parte, Lope Afonso resaltó la importancia de avanzar hacia una atención especializada de la mano de organizaciones como Atelsam, mientras que la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, valoró la presencia en el municipio de un recurso especializado de estas características.
- Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
- Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
- La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
- El brunch de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para desayunar: hasta 33 bocadillos gourmet para elegir
- Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor
- Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
- Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima