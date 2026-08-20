Tenerife da un nuevo paso para cambiar su modelo de movilidad con 91 actuaciones previstas hasta 2045: los detalles

La movilidad de Tenerife encara una nueva etapa con una planificación que pretende marcar cómo se desplazarán los ciudadanos por la isla durante las próximas dos décadas. El Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT) ha recibido el respaldo ambiental necesario para continuar su tramitación, después de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) aprobara por unanimidad su Declaración Ambiental Estratégica el pasado 11 de agosto, informó ayer miércoles el Cabildo tinerfeño.

El documento reúne 91 actuaciones distribuidas en nueve programas y establece dos horizontes temporales, 2035 y 2045, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de transporte en el que el vehículo privado tenga un peso menor y ganen protagonismo las guaguas, el tranvía, la movilidad activa, los desplazamientos compartidos y las alternativas eléctricas.

La aprobación ambiental no supone todavía la entrada en vigor definitiva del PIMSIT. El Cabildo de Tenerife deberá incorporar al documento las modificaciones menores planteadas por la comisión ambiental y continuar después con su tramitación administrativa. El siguiente paso será su análisis en la Comisión Plenaria de la Corporación insular, antes de que el texto llegue al Pleno del Cabildo para su aprobación definitiva.

La propia CEAT tiene entre sus funciones la evaluación ambiental estratégica de planes y programas en el ámbito insular. Su cometido es introducir criterios de sostenibilidad en la planificación y prevenir posibles impactos ambientales antes de que se adopten las decisiones correspondientes.

Un plan para ordenar la movilidad de Tenerife durante 20 años

El PIMSIT pretende convertirse en el marco de referencia para organizar la movilidad insular a medio y largo plazo. El Cabildo ya definía este instrumento como una herramienta estratégica destinada a establecer el modelo de ordenación y gestión de los desplazamientos en Tenerife durante dos décadas, con especial atención al transporte público y a la conexión entre los diferentes modos de transporte.

La nueva planificación parte de una realidad conocida en la isla: el elevado peso del automóvil particular en los desplazamientos, los problemas de congestión que afectan a determinados corredores y la necesidad de ofrecer alternativas que permitan moverse de forma más rápida, accesible y sostenible.

Intercambiador de guaguas en Santa Cruz de Tenerife. / t

La intención es que las diferentes actuaciones no se desarrollen como medidas aisladas, sino que formen parte de una estrategia común para toda Tenerife. De esta manera, el plan busca coordinar las infraestructuras, los servicios de transporte y las nuevas formas de movilidad para facilitar que un mismo desplazamiento pueda combinar diferentes medios.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha señalado que el documento coloca al ciudadano en el centro de la planificación y apuesta por mejorar el transporte colectivo, los viajes compartidos y la intermodalidad. El objetivo, según la responsable insular, es ampliar las posibilidades de desplazamiento y reducir progresivamente la dependencia del vehículo privado.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha defendido igualmente que el PIMSIT permitirá anticiparse a las necesidades futuras de la isla y establecer una estrategia común para las próximas generaciones.

Nueve programas y 91 actuaciones

El plan se estructura en nueve grandes programas, que abarcan buena parte de los elementos que intervienen en la movilidad de una isla como Tenerife.

Entre ellos figura un programa dedicado a las infraestructuras, instalaciones y sistemas del transporte público, junto a otro centrado en las infraestructuras viarias. También se incluyen programas específicos para la mejora y potenciación del transporte colectivo, el control y regulación del vehículo privado y la promoción de la movilidad activa.

La planificación incorpora además la movilidad digital e innovadora, el transporte de mercancías, la movilidad eléctrica y, finalmente, las cuestiones relacionadas con la regulación, el planeamiento y la financiación.

La amplitud de estas áreas pretende que el PIMSIT no se limite a decidir dónde construir nuevas carreteras o ampliar los servicios de transporte. El planteamiento incluye también aspectos relacionados con la gestión de la demanda, la tecnología, los desplazamientos a pie o en bicicleta, la distribución de mercancías y la transición hacia vehículos con menores emisiones.

El documento contempla dos fechas de referencia. 2035 funciona como horizonte intermedio, mientras que 2045 establece la perspectiva a largo plazo. La división permite abordar primero las necesidades más inmediatas y, al mismo tiempo, mantener una visión sobre los cambios que puede experimentar Tenerife durante las próximas décadas.

Más guaguas, tranvía y conexiones entre transportes

Uno de los ejes principales del PIMSIT es el refuerzo del transporte público. Entre las propuestas se encuentra la modernización y mejora del servicio de guaguas para adaptarlo a las necesidades de los usuarios y favorecer que más personas puedan utilizarlo como alternativa al coche.

En el ámbito ferroviario, el plan contempla la ampliación de la red de tranvía con actuaciones como la prolongación de la Línea 1 hasta el aeropuerto Tenerife Norte y la extensión de la Línea 2 hasta La Gallega.

También se plantea mejorar y ampliar el transporte escolar, dentro de una estrategia que busca integrar los diferentes servicios de movilidad y hacerlos más accesibles para la población.

La filosofía del plan es avanzar hacia un sistema en el que las diferentes opciones estén mejor conectadas. Así, un usuario podría combinar guagua, tranvía, desplazamientos a pie, bicicleta, vehículo compartido o automóvil eléctrico dentro de un mismo recorrido.

Vías del tranvía, en Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

Aparcamientos de disuasión y carriles BUS-VAO

Otra de las propuestas pasa por facilitar el cambio del vehículo privado hacia el transporte colectivo antes de entrar en las zonas con mayor congestión.

Para ello, el PIMSIT contempla la creación de una red insular de aparcamientos de disuasión, instalaciones que permitirían dejar el coche y continuar el trayecto mediante transporte público.

La estrategia se complementa con la previsión de carriles BUS-VAO en los principales corredores de las autopistas TF-1 y TF-5. Este tipo de infraestructura busca dar prioridad a los vehículos destinados al transporte colectivo y a los desplazamientos compartidos, favoreciendo un uso más eficiente de la capacidad de las carreteras.

El plan también incorpora actuaciones relacionadas con la ampliación de determinadas vías. Entre ellas aparece la habilitación de un tercer carril en la autopista del sur, en los tramos comprendidos entre San Isidro y Las Américas y entre Güímar y San Isidro. En la autopista del norte, se plantea una actuación entre el aeropuerto Tenerife Norte y La Orotava.

Estas propuestas se integran en una estrategia más amplia para afrontar la congestión de las principales carreteras de la isla. El PIMSIT combina así medidas destinadas a mejorar las infraestructuras existentes con otras orientadas a reducir la presión del automóvil sobre ellas.

Compartir coche y favorecer los desplazamientos activos

La movilidad sostenible que plantea el plan no se limita al transporte público. El documento también incorpora medidas para fomentar otras formas de desplazamiento.

Entre ellas se encuentra el desarrollo de plataformas de car-sharing y car-pooling, destinadas respectivamente al uso compartido de vehículos y a la organización de viajes compartidos entre personas que realizan recorridos similares.

El objetivo es aprovechar mejor cada vehículo y reducir el número de automóviles necesarios para realizar los desplazamientos cotidianos.

El PIMSIT contempla además la creación de corredores verdes urbanos y el impulso de medidas relacionadas con la movilidad activa. En este apartado se incluyen las alternativas que permiten realizar trayectos sin recurrir al vehículo motorizado, como los desplazamientos a pie o en bicicleta.

A esta estrategia se suma el apoyo a la creación de zonas de bajas emisiones, que deberán desarrollarse en los ámbitos donde corresponda y de acuerdo con la planificación de cada municipio.

El conjunto de medidas pretende que la movilidad sostenible no dependa únicamente de la disponibilidad de nuevas infraestructuras, sino también de cambios en la forma en que se organizan los desplazamientos diarios.

Más infraestructura para los vehículos eléctricos

La electrificación también ocupa un espacio específico dentro del PIMSIT. El plan contempla el desarrollo de una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, con la intención de facilitar la transición hacia este tipo de movilidad.

El Cabildo ya ha trabajado en este ámbito. Según la memoria de actividades de la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, la red propia prevista por la Corporación contempla 42 puntos de recarga, a los que se podrían sumar otros 47 instalados por ayuntamientos que se incorporen al sistema, hasta alcanzar una red de 89 puntos.

La electrificación aparece así integrada en una estrategia más amplia. El PIMSIT no plantea únicamente sustituir vehículos de combustión por eléctricos, sino modificar progresivamente el conjunto del sistema para favorecer el transporte colectivo, los desplazamientos compartidos y las opciones activas.

¿Cómo puedes instalar un cargador para tu coche eléctrico? / E. D.

Movilidad y protección de los espacios naturales

Una de las cuestiones relevantes de la evaluación ambiental ha sido comprobar que la planificación de la movilidad sea compatible con la conservación del territorio.

El PIMSIT incorpora criterios relacionados con la adaptación al cambio climático, la protección de los espacios naturales, la vegetación, la fauna, el paisaje y el patrimonio. La evaluación presta una atención especial a los espacios protegidos y a los territorios incluidos en la Red Natura 2000.

La movilidad en las zonas que soportan una mayor presión de visitantes ocupa un apartado específico. Es el caso de Anaga, Teno y el entorno del Parque Nacional del Teide, donde el incremento de los desplazamientos puede generar efectos sobre espacios especialmente sensibles.

En estos ámbitos se plantean medidas como la gestión de accesos, el refuerzo del transporte público, los aparcamientos de disuasión y los servicios de lanzadera.

El Cabildo ya ha puesto en marcha medidas específicas para avanzar hacia un modelo de movilidad más controlado en el Teide. Entre las actuaciones anunciadas figuran sistemas de control de accesos y una red de guaguas lanzaderas desde diferentes puntos de la isla.

La planificación también contempla que las futuras infraestructuras sean más resistentes frente a los efectos del cambio climático. Los criterios de resiliencia deberán incorporarse cuando las distintas actuaciones previstas pasen de la fase de planificación a su desarrollo.

Un plan que ha pasado por diferentes fases de participación

La elaboración del PIMSIT ha incluido diferentes procesos de consulta pública. El Cabildo abrió inicialmente un periodo para recoger las opiniones de ciudadanos y entidades relacionadas con la movilidad.

Posteriormente, el Avance del Plan y el Estudio Ambiental Estratégico estuvieron 45 días en exposición pública entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Más adelante, el documento de aprobación inicial y su correspondiente estudio ambiental volvieron a someterse a información pública y consulta en octubre de 2025.

Durante el procedimiento se recibieron aportaciones de administraciones públicas, ayuntamientos, colegios profesionales, organizaciones políticas y ciudadanía. Estas contribuciones han servido para introducir diferentes puntos de vista en el documento antes de avanzar hacia su aprobación.

El proceso también refleja que la planificación de la movilidad afecta a ámbitos muy distintos de la vida cotidiana: desde los desplazamientos laborales y escolares hasta el acceso a servicios públicos, el transporte de mercancías, la actividad turística y la protección de los espacios naturales.

Un sistema de seguimiento para medir los resultados

El PIMSIT incorpora además un sistema de seguimiento que permitirá comprobar si las medidas previstas producen los resultados esperados.

La evolución del modelo se analizará mediante diferentes indicadores vinculados a aspectos como las emisiones contaminantes, el uso del transporte público, la movilidad activa, la congestión de las carreteras y la electrificación.

Este mecanismo permitirá disponer de datos para conocer cómo evoluciona la movilidad de la isla y valorar las medidas que se vayan aplicando. La existencia de indicadores resulta especialmente relevante en un plan con un horizonte de veinte años, ya que las condiciones de movilidad pueden cambiar durante ese periodo.

El propio Cabildo señala que el PIMSIT pretende funcionar como un instrumento de planificación a largo plazo y no únicamente como un catálogo de obras. El portal de participación de la Corporación ya lo definía como la herramienta para establecer el modelo de movilidad sostenible de Tenerife durante los próximos 20 años.

El transporte público ya registra un fuerte crecimiento

La estrategia prevista por el PIMSIT parte, además, de un incremento reciente en el uso del transporte colectivo en Tenerife.

Según los datos incluidos por el Cabildo, TITSA alcanzó 87,3 millones de viajeros, una cifra que supone un 81% más que en 2022. La gratuidad del transporte público se sitúa entre los factores señalados por la Corporación para explicar este crecimiento.

El Cabildo estima que esta evolución ha evitado más de 63 millones de desplazamientos en vehículo privado, contribuyendo a reducir la presión sobre las principales carreteras de la isla.

La compañía pública de transporte también ha experimentado una renovación de su parque móvil. En tres años se han incorporado 351 nuevas guaguas, mientras que la oferta ha alcanzado los 160 millones de plazas, según los datos aportados en la nota de prensa.