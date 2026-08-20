Tenerife afronta un viernes de nubes, lluvias débiles y rachas muy fuertes de viento

Tenerife afrontará este viernes, 21 de agosto, una jornada marcada por los intervalos nubosos, las temperaturas con pocos cambios y el viento moderado del nordeste, que ganará intensidad en diferentes zonas de la Isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también contempla la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

En la vertiente norte de Tenerife predominarán los cielos nubosos, con mayor probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el noreste. Estas lluvias serán menos probables en otras zonas de la fachada norte. Durante el resto de la jornada se esperan cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubosidad en zonas del interior y del sur, donde tampoco se descarta alguna precipitación débil y aislada.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque la Aemet prevé un ligero descenso de las máximas en las medianías. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 24 grados de mínima y 31 de máxima. Además, los termómetros podrían superar los 30 grados de manera local en la vertiente sureste.

Viento fuerte en varios puntos de Tenerife

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. Soplará del nordeste, de flojo a moderado, aunque aumentará de intensidad y tendrá intervalos fuertes en el litoral este, el extremo oeste y la fachada sureste del área metropolitana.

En estas zonas no se descartan rachas localmente muy fuertes, especialmente a medida que avance el día. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

La situación marítima también será revuelta, con viento del nordeste de fuerza 4 o 5, que localmente podrá arreciar hasta fuerza 6. Se espera marejada, aumentando a fuerte marejada, y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, con claros por la tarde. No se descartan lluvias débiles y aisladas hasta mediodía. Arrecife alcanzará los 30 grados y Puerto del Rosario, 28.

En Gran Canaria, el norte tendrá cielos nubosos y lluvias débiles y ocasionales, mientras que el resto de la Isla permanecerá poco nuboso o despejado. Las máximas podrían superar los 32 grados en las vertientes sur y oeste.

La Gomera tendrá cielos nubosos en el norte y posibles lluvias débiles, mientras que La Palma también registrará nubosidad y precipitaciones ocasionales en el norte y este. En ambas islas el viento podrá alcanzar intervalos fuertes y dejar rachas muy fuertes.

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En El Hierro, los cielos estarán nubosos en el norte, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, mientras que el resto de la Isla permanecerá poco nuboso. El viento también podrá alcanzar intervalos fuertes.