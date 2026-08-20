¿Cuáles son los pueblos más bonitos del Norte de Tenerife?
Descubre la belleza del norte de Tenerife a través de sus pueblos, que combinan la naturaleza, el mar y la arquitectura tradicional
Si algo puedes encontrar en Tenerife son pueblos bonitos. Pequeños rincones con encanto que cuentan, por lo general, con una temperatura estable y que se pueden convertir, sin lugar a dudas, en el spot perfecto para tus fotos de Instagram.
Con vistas al mar, con cascos históricos perfectamente conservados o rodeados de naturaleza, en la isla podrás encontrar tu lugar en el mundo.
Lo que probablemente te pase es que te sea imposible elegir solo uno para convertirse en tu favorito.
Mejores pueblos
Si no sabes con qué lugar quedarte, la cuenta de Instagram @tenerife_paraiso_canario ha realizado una publicación con algunos de los pueblos más bonitos del norte de la isla: de Icod de los Vinos a Garachico, pasando por Taganana.
No sabemos si este listado resolverá tus dudas o te proporcionará aún más al no saber con cuál quedarte, pero estas son sus propuestas:
- Garachico
- Puerto de la Cruz
- Icod de los Vinos
- La Orotava
- Taganana
Un lugar tranquilo
Si algo tienen en común los pueblos del norte de Tenerife es que son lugares tranquilos, donde la vida se disfruta de otra manera y juntarse con locales es lo mejor que puedes hacer si vienes de fuera.
Espacios en los que el azul del cielo y el mar se entremezcla con el verde de la naturaleza y los colores vivos de las viviendas. Y en los que aún se preservan tradiciones que los locales viven como antaño y los turistas como algo totalmente novedoso.
Y tú, ¿ya tienes tu favorito entre los pueblos del norte de Tenerife?
- Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
- Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
- La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
- El brunch de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para desayunar: hasta 33 bocadillos gourmet para elegir
- Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor
- Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
- Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima