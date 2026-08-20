¿Cuáles son los pueblos más bonitos del Norte de Tenerife?

Si algo puedes encontrar en Tenerife son pueblos bonitos. Pequeños rincones con encanto que cuentan, por lo general, con una temperatura estable y que se pueden convertir, sin lugar a dudas, en el spot perfecto para tus fotos de Instagram.

Con vistas al mar, con cascos históricos perfectamente conservados o rodeados de naturaleza, en la isla podrás encontrar tu lugar en el mundo.

Lo que probablemente te pase es que te sea imposible elegir solo uno para convertirse en tu favorito.

Panorámica de Puerto de la Cruz. / El Día

Mejores pueblos

Si no sabes con qué lugar quedarte, la cuenta de Instagram @tenerife_paraiso_canario ha realizado una publicación con algunos de los pueblos más bonitos del norte de la isla: de Icod de los Vinos a Garachico, pasando por Taganana.

No sabemos si este listado resolverá tus dudas o te proporcionará aún más al no saber con cuál quedarte, pero estas son sus propuestas:

Garachico

Puerto de la Cruz

Icod de los Vinos

La Orotava

Taganana

Un lugar tranquilo

Si algo tienen en común los pueblos del norte de Tenerife es que son lugares tranquilos, donde la vida se disfruta de otra manera y juntarse con locales es lo mejor que puedes hacer si vienes de fuera.

Espacios en los que el azul del cielo y el mar se entremezcla con el verde de la naturaleza y los colores vivos de las viviendas. Y en los que aún se preservan tradiciones que los locales viven como antaño y los turistas como algo totalmente novedoso.

Y tú, ¿ya tienes tu favorito entre los pueblos del norte de Tenerife?