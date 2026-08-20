La Policía Nacional lo confirma: cuidado con estas ofertas de alojamiento en verano que pueden acabar en una estafa para los viajeros tinerfeños

El verano es una de las épocas del año en las que más reservas de alojamientos realizan los viajeros. Todos buscan disfrutar de sus esperadas vacaciones, pero también es un periodo en que los delincuentes aprovechan pero estafar a sus víctimas con las reservas y vaciar sus cuentas bancarias.

La Policía Nacional ha querido recordar a quienes todavía buscan alojamientos, la importancia de estar seguro de qué están contratando. "Desconfía de las ofertas de alquileres vacacionales con precios muy por debajo de lo normal", avisan.

Los precios demasiado bajos suelen ser sinónimo de estafas

Una de las principales señales de alerta es encontrar alojamientos con precios muy por debajo de lo habitual. Los estafadores suelen utilizar la estrategia de pedir una transferencia bancaria directa o enviar un enlace para completar el pago y, una vez han recibido el dinero desaparecen y el viajero descubre que el alojamiento no existe.

El phishing es una de las técnicas más habituales para estas estafas, ya que los ciberdelincuentes se hacen pasar por plataformas conocidas para ofrecer promociones limitadas a precios muy económicos y conseguir así los datos personales o bancarios de las víctimas, pero realmente es todo un engaño para que las víctimas caigan en la trampa.

Consejos de la Policía Nacional

La Policía Nacional y los expertos en ciberseguridad recomiendan:

Reservar siempre a través de plataformas oficiales

Comprobar que el anuncio y el alojamiento son auténticos

que el anuncio y el alojamiento son auténticos Desconfiar de precios excesivamente bajos

excesivamente bajos Utilizar métodos de pago seguros

No facilitar datos personales o bancarios si existen dudas sobre la página

si existen dudas sobre la página No acceder a enlaces sospechosos enviados por desconocidos

enviados por desconocidos Evitar pagos fuera de las plataformas oficiales

Ante cualquier sospecha de estafa, las autoridades recuerdan la importancia de denunciar para poder investigar el fraude y evitar que otros viajeros sean víctimas de la misma estafa.