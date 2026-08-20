La peligrosa imprudencia de unos jóvenes ante el fuerte oleaje en Playa Jardín: un socorrista tiene que intervenir
Un socorrista tuvo que intervenir ante el riesgo que corrían dos personas situadas sobre las rocas en Playa Jardín
Un grupo de jóvenes ha protagonizado una peligrosa escena en Playa Jardín, en el municipio tinerfeño del Puerto de la Cruz, al permanecer sobre unas rocas mientras el fuerte oleaje rompía a muy poca distancia.
El vídeo, difundido en Instagram por Socorristas Puerto, muestra cómo un socorrista se aproxima hasta el lugar para advertirles del peligro y pedirles que abandonen la zona.
"La prevención es ahorro, la irresponsabilidad es gasto", señala la cuenta junto a unas imágenes que recuerdan lo rápidamente que una imprudencia puede terminar convertida en una emergencia.
Los profesionales insisten en evitar espigones, acantilados y zonas rocosas cuando existe fuerte oleaje, pues una sola ola puede provocar una caída o arrastrar a una persona al mar.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
- Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
- La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
- El brunch de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para desayunar: hasta 33 bocadillos gourmet para elegir
- Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor
- Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
- Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima