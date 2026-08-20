Inseguridad en el sur de Tenerife: Piden refuerzos policiales ante el aumento de robos y altercados

La Asociación Milla de Oro de Tenerife Sur y el Ayuntamiento de Arona reclaman más presencia de la Policía Nacional y de la Policía Canaria en Playa de Las Américas y Los Cristianos ante la reiteración de incidentes comunicados por empresarios, trabajadores y visitantes.

La petición se basa en la proliferación de hurtos y robos a turistas, sustracciones en comercios y terrazas, accesos indebidos a locales, peleas, amenazas y altercados. El Consistorio ha elevado la demanda a la Subdelegación del Gobierno y al Gobierno de Canarias y plantea una Junta Local de Seguridad extraordinaria para acordar medidas y mejorar la coordinación policial.

Arona propone concentrar los refuerzos en los puntos y en horarios con mayor incidencia y establecer un intercambio de información con los empresarios. La Policía Local destina efectivos a estas áreas, pero debe cubrir el municipio, mientras miles de turistas y trabajadores elevan las necesidades en dos de los principales núcleos turísticos del sur de Tenerife, señala el gobierno local.

La alcaldesa, Fátima Lemes, afirmó que “necesitamos más presencia policial y una coordinación real”; el concejal Héctor Reyes pidió que el resto de cuerpos se implique con recursos, y Arianna Gassmann, de la Milla de Oro, reclamó “una actuación urgente, coordinada y visible” para proteger la seguridad y la actividad turística.