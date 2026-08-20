El guachinche de Tenerife donde disfrutar de cocina canaria tradicional: platos caseros, buen vino y precios económicos

En el sur de Tenerife se mantienen establecimientos que conservan la esencia de la gastronomía tradicional. Uno de ellos es Bodegón Guachinche Cas Toñito, un restaurante que apuesta por la cocina canaria casera y un ambiente acogedor, que hace que los clientes se sientan como en casa.

Cocina canaria tradicional

La carta del establecimiento reúne una amplia selección de platos de la gastronomía canaria, con opciones tanto para compartir como para disfrutar de manera individual. En su propuesta gastronómica destaca elaboraciones como:

Escaldón

Croquetas

Ropa vieja

Garbanzas

Huevos al estampido

Carne cabra

También cuneta con opciones de pescado como rejo de pulpo estilo canario o bacalao encebollado, para quienes busquen otras alternativas.

Carnes a la brasa

Su menú guarda un hueco para las carnes a la brasa, una opción perfecta para los amantes de la carne que van en busca de elaboraciones más contundentes. Los clientes pueden disfrutar de varias alternativas como costillar de cerdo, secreto, bistec de cerdo, pollo, chuleta de cerdo o entrecot, todo cocinado a la brasa.

Además, ofrece vino tinto de la casa procedente de viticultores y vino blanco afrutado servido a granel para acompañar las elaboraciones.

Para completar la experiencia gastronómica, los amantes del dulce puede disfrutar de sus postres caseros como el quesillo o tarta de galleta y chocolate, entre otros.

Horario y ubicación

Bodegón Guachinche Cas Toñito se encuentra en callejón de El Hornito, 5, en Valle de San Lorenzo. Cuenta con una valoración de 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus diferentes elaboraciones tradicionales.

Abre de lunes a sábado en horario ininterrumpido de 12:30 a 23:00 horas para ofrecer servicio de almuerzo y cena a sus comensales, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 21:40 horas. Los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.