El guachinche de Tenerife que conquista a un asturiano con su carne de cabra y su quesillo casero

Para conocer verdaderamente la gastronomía de Tenerife no siempre es necesario reservar mesa en un restaurante de moda. En ocasiones basta con abandonar las principales zonas turísticas, adentrarse entre viñedos y localizar uno de esos guachinches en los que todavía se cocina como en casa.

Eso es precisamente lo que ha hecho RodriCome, un creador de contenido gastronómico asturiano que comparte en TikTok sus visitas a restaurantes y establecimientos tradicionales de diferentes puntos de España. En esta ocasión, su recorrido lo ha llevado hasta Tenerife para descubrir una de las experiencias culinarias más características de la Isla.

El vídeo comienza mostrando un establecimiento de aspecto sencillo y familiar, con mesas colocadas junto a los depósitos utilizados para guardar el vino. Una imagen alejada de los grandes comedores y las decoraciones sofisticadas que resume buena parte de la esencia original de los guachinches.

Carne de cabra y cocina canaria tradicional

RodriCome inicia su experiencia con pan y mojo antes de adentrarse en una sucesión de platos vinculados a la cocina popular canaria. Entre las elaboraciones que prueba destaca especialmente la carne de cabra, uno de los platos más representativos de la gastronomía tradicional de Tenerife.

Esta receta requiere una cocción prolongada para conseguir que la carne quede tierna y absorba el sabor del sofrito, las especias y el resto de los ingredientes utilizados en su preparación. Cada establecimiento conserva su propia manera de cocinarla, por lo que resulta difícil encontrar dos versiones exactamente iguales.

El creador asturiano prueba los diferentes platos ante la cámara y comparte sus impresiones con sus seguidores. Más allá de la comida, el vídeo permite observar el ambiente del establecimiento y una forma de entender la restauración basada en recetas sencillas, cantidades generosas y trato cercano.

La presencia de los depósitos de vino junto a las mesas tampoco es casual. Los guachinches surgieron tradicionalmente como espacios habilitados por los productores para vender directamente el vino de su cosecha, acompañado por algunos platos caseros preparados por la familia.

Con el paso del tiempo, estos establecimientos se han convertido en uno de los grandes atractivos gastronómicos de Tenerife, especialmente en las comarcas vitivinícolas del norte de la Isla.

El quesillo pone el broche dulce

Después de probar las elaboraciones saladas, RodriCome reserva un espacio para uno de los postres más reconocibles de Canarias: el quesillo casero. Pese a su nombre, no se prepara con queso, sino principalmente con leche condensada, huevos y caramelo.

Su textura firme y cremosa recuerda a la de un flan, aunque la mayor proporción de huevo le aporta una consistencia propia. Es habitual encontrarlo en restaurantes de cocina canaria y guachinches, donde suele elaborarse siguiendo recetas familiares.

La reacción del asturiano vuelve a poner de manifiesto el valor de una cocina que no necesita técnicas complejas ni presentaciones sofisticadas para convencer a quienes llegan desde fuera. La carne de cabra y el quesillo terminan convirtiéndose en los grandes protagonistas de una visita marcada por el producto local y el sabor casero.