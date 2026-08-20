Confirmado por la DGT: este gesto habitual en verano con la ventanilla bajada del coche puede ser peligroso para los conductores tinerfeños

Uno de los gestos más habituales durante los meses de verano es bajar las ventanillas para combatir el calor en el interior del vehículo. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que esta práctica puede generar situaciones de riesgo para la conducción.

Aunque llevar la ventanilla abierta no está prohibido, puede convertirse en un riesgo si provoca una distracción o compromete la seguridad del vehículo.

La estabilidad del vehículo se puede ver afectada

Uno de los motivos por los que Tráfico desaconseja circular con las ventanillas bajadas durante largos trayectos es el aumento de la resistencia aerodinámica. Cuando un coche circula a velocidades más elevadas, llevar las ventanillas bajadas puede influir en control del vehículo y la sensación del conductor.

Para circular a una temperatura adecuada, se aconseja utilizar el aire acondicionado para mantener el habitáculo un ambiente que no afecte a la conducción.

Un conductor con el codo por fuera de la ventanilla / Pixabay

El peligroso ‘efecto cuchilla’

Uno de los principales riesgo al que se enfrentan los conductores al circular con las ventanillas abiertas es cuando algún pasajero saca parte del cuerpo fuera del vehículo. En caso de accidente, puede ocurrir el conocido ‘efecto cuchilla’, la ventanilla puede actuar como una cuchilla y causar graves lesiones en un siniestro vial.

Esta situación puede darse incluso con el cinturón de seguridad colocado, ya que el problema viene principalmente por la postura de los ocupantes.

Arrojar objetos sí tiene multa

La DGT recuerda que llevar la ventanilla bajada no tiene una sanción específica, pero sí existen comportamientos relacionados con esta acción que están castigados.

Arrojar objetos desde el vehículo, como colillas u otros residuos, puede acarrear una sanción de hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir. Tráfico insiste en que pequeños gesto que los pasajeros de un vehículo llevan a cabo de manera habitual pueden convertirse en un riesgo si ponen en peligro la seguridad vial.