Comprar una vivienda en Canarias: la calle más cara está en Tenerife

La avenida de la Macaronesia, en el municipio tinerfeño de Adeje, es la calle más cara de Canarias para adquirir una vivienda, ya que los propietarios piden una media de 5,9 millones de euros para comprar una de las casas, según un estudio de idealista publicado este jueves.

De acuerdo con el estudio, la calle más exclusiva del país para comprar vivienda es el camino del Salinar, en Andratx (Mallorca), donde se piden una media de 15 millones de euros; el segundo puesto lo ocupa el Paseo de los Lagos en la famosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un precio medio de 11 millones de euros.

La tercera posición abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, donde los vendedores piden 10,5 millones de euros.

El resto del ranking

El cuarto puesto corresponde a otra vía en Baleares, concretamente la calle Mossa en Palma, cuyas viviendas tienen un precio de 9,8 millones de euros. Le sigue el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la madrileña urbanización La Moraleja, con 8,9 millones de euros, y en sexto lugar, de nuevo en Palma, la calle Binicaubell, con precios de media de 7,9 millones de euros.

En el séptimo puesto aparece otra vía malagueña, la calle Osa Menor en Marbella, con un valor medio de sus casas de 7,85 millones de euros.

El octavo y noveno lugar corresponden a dos vías madrileñas, la calle Serrano y la calle José Ortega y Gasset, que además comparten el precio medio de sus viviendas, con 6,95 millones de euros.

El 'top 10' lo cierra de nuevo Marbella con la Urbanización Cascada de Camoján, cuyos vendedores piden de media 6.395.000 euros por sus viviendas. Por delante de Xàbia se sitúa la calle del Tibidabo de Barcelona, con una media de 5.980.000 euros, y la Avenida de la Macaronesia de Adeje, en Canarias, con 5.950.000 euros.

La comunidad más barata

Además de Baleares, Madrid y Andalucía, las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras cinco comunidades tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Cataluña (5,98 millones de euros), Canarias (5,95 millones de euros), Comunitat Valenciana (4,2 millones de euros), Galicia (1,98 millones de euros) y País Vasco (1,79 millones de euros).

Según el portal inmobiliario, la región más económica es Castilla-La Mancha, donde su calle más cara tiene un precio medio de 335.000 euros, seguida por Extremadura (475.000 euros) y Asturias (490.000 euros).