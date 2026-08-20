Arona reclama al Estado y al Gobierno canario más presencia policial en Playa de Las Américas y Los Cristianos

El Ayuntamiento de Arona y la Asociación Milla de Oro de Tenerife Sur han reclamado el refuerzo de la presencia policial en Playa de Las Américas y Los Cristianos ante las reiteradas incidencias trasladadas en los últimos meses por establecimientos y visitantes.

Entre estas incidencias figuran hurtos y robos a turistas, sustracciones en comercios y terrazas, accesos indebidos a establecimientos, altercados, peleas y amenazas, según han detallado la corporación y el colectivo en un comunicado conjunto.

La Asociación Milla de Oro, que representa a empresas y complejos comerciales, turísticos y hoteleros de referencia de la zona, trasladó formalmente al consistorio su preocupación y le solicitó medidas urgentes, una queja que el Ayuntamiento ya ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno y al Gobierno de Canarias, solicitando el refuerzo de la Policía Nacional, la colaboración de la Policía Canaria y una mayor coordinación con la Policía Local.

También plantea la convocatoria urgente de una Junta Local de Seguridad extraordinaria para analizar la evolución de la situación y acordar medidas concretas.

La solicitud municipal propone que los refuerzos se concentren en los puntos y franjas horarias con mayor incidencia, así como en establecer mecanismos estables de intercambio de información entre los cuerpos de seguridad y el tejido empresarial.

Coordinación operativa

Advierten que la Policía Local ya destina recursos a estas zonas, pero sus efectivos deben atender al conjunto del municipio, por lo que el Ayuntamiento considera "imprescindible" la implicación del resto de administraciones competentes.

Por su parte, la Asociación Milla de Oro ha mostrado su disposición a colaborar con las administraciones y los cuerpos policiales mediante la comunicación de incidencias y el intercambio de información, ya que el objetivo "es mejorar la prevención, reforzar la seguridad y proteger la actividad turística y comercial de estas zonas".

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, ha señalado que "la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes es una prioridad", que ha recordado la "presión diaria" soportada por Playa de Las Américas y Los Cristianos que es "muy superior a la población residente, con miles de turistas, trabajadores y visitantes.

Por su parte, Arianna Gassmann, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife y representante de la Asociación Milla de Oro de Tenerife Sur, ha recordado que "el mejor escaparate de nuestro destino turístico no está solo en las ferias, está en nuestras calles", por lo que ha reclamado "una actuación urgente, coordinada y visible" para "uno de los principales referentes turísticos y comerciales de Tenerife".