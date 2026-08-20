Más de 53.000 personas utilizaron la guagua para acudir a las fiestas de agosto en Tenerife

Más de 53.765 viajeros utilizaron el transporte público para desplazarse a tres de las principales celebraciones festivas de Tenerife entre el 14 y el 16 de agosto. La cifra supone un incremento de 2.205 pasajeros respecto al mismo periodo del año pasado, un 3,4% más, según el balance realizado por el Cabildo de Tenerife.

El dispositivo especial de transporte activado durante estas fiestas permitió reforzar las conexiones con Candelaria, Tejina y Garachico, con unas 53.000 plazas adicionales para facilitar los desplazamientos y evitar el uso del vehículo privado durante las celebraciones.

Más de 28.000 viajeros para las fiestas de Candelaria

Las celebraciones de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, concentraron el mayor número de desplazamientos. Entre el 14 y el 15 de agosto, un total de 28.144 personas utilizaron las líneas de Titsa para acudir a los actos.

Los servicios especiales correspondieron a las líneas 120, 121, 122 y 522, esta última creada específicamente como lanzadera para conectar de forma directa Candelaria y La Laguna.

El número de pasajeros aumentó en 447 personas respecto al año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,6%.

Para atender la demanda, se habilitaron 20.000 plazas adicionales en las líneas 120 y 122, además del servicio de lanzadera.

La Fiesta de la Pamela dispara el uso de la guagua

La celebración que registró el mayor crecimiento respecto al año anterior fue la Fiesta de la Pamela de Tejina, celebrada el 15 de agosto.

Un total de 12.919 viajeros utilizaron las líneas 050, 051 y 057 para desplazarse hasta la localidad. La cifra supone un aumento del 20,5% respecto a 2025, con 2.201 pasajeros más.

Para reforzar el transporte público durante la celebración, Titsa puso a disposición de los usuarios alrededor de 10.000 plazas adicionales.

Más de 12.700 viajeros para la Romería de San Roque

Por su parte, la Romería de San Roque de Garachico, celebrada el domingo 16 de agosto, registró 12.702 pasajeros en la línea 363.

Aunque la cifra representa un descenso del 4% respecto al año anterior, el volumen de viajeros fue especialmente elevado para esta ruta: superó en unas 7.000 personas el número de pasajeros que suele transportar la línea 363 durante un domingo habitual.

Con motivo de la romería, Titsa reforzó los servicios de esta línea, que conecta Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos y Buenavista, con 23.000 plazas adicionales sobre la oferta habitual.

El balance del Cabildo refleja así el elevado uso del transporte público durante uno de los fines de semana con mayor concentración de celebraciones en Tenerife, especialmente en municipios que registraron un importante aumento de visitantes y desplazamientos.