Tenerife mantiene el calor este jueves, pero el viento ganará fuerza durante la tarde

Tenerife afrontará este jueves 20 de agosto una jornada marcada por la presencia de nubes en el norte, temperaturas con pocos cambios y un aumento del viento durante la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los cielos estarán nubosos en el norte de la Isla, aunque tenderán a abrirse durante la tarde. La Aemet contempla además una baja probabilidad de lluvia débil y ocasional en el noreste, principalmente durante las primeras y últimas horas del día.

En el resto de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes en zonas del interior y del sur.

Hasta 31 grados en Santa Cruz de Tenerife

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en términos generales. La principal variación se espera en las medianías del norte, donde las máximas podrían registrar un ligero descenso, mientras que en las cumbres centrales el descenso podría ser moderado.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 25 y 31 grados.

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. Soplará inicialmente flojo a moderado del nordeste, pero ganará intensidad durante la tarde. Podrá alcanzar intervalos de fuerte en la vertiente este, el extremo oeste y la fachada sur del área metropolitana.

Además, la Aemet no descarta alguna racha localmente muy fuerte.

El viento también se intensificará en otras islas

El episodio de viento no se limitará a Tenerife. En Gran Canaria, el viento del norte será moderado y ocasionalmente fuerte en el sureste y noroeste, con posibilidad de rachas muy fuertes, especialmente por la tarde.

En La Gomera, el viento del nordeste también aumentará al final del día, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

La Palma tendrá viento flojo a moderado del nordeste, que arreciará por la tarde en los extremos sureste y noroeste. También se contemplan posibles rachas localmente muy fuertes.

En El Hierro, el viento será moderado del nordeste y podrá alcanzar intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, además de la zona de El Pinar.

Mientras, Lanzarote tendrá viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior a últimas horas, y Fuerteventura mantendrá viento moderado del norte.

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En cuanto a las temperaturas, Arrecife alcanzará los 30 grados, San Sebastián de La Gomera llegará a 30, Santa Cruz de La Palma a 29 y Puerto del Rosario a 28. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 28 grados y Valverde tendrá una máxima de 22.