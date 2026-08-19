Tegueste se viste de fiesta: conoce todo el programa de los actos de los festejos de Los Remedios

Tegueste se prepara para disfrutar, en el mes de septiembre, de los actos con motivo de las fiestas de Los Remedios. Unos festejos que tendrán, entre sus actos principales, la celebración de la Librea, que se llevará a cabo el 11 de septiembre.

Para esta celebración, se han programado decenas de actos religiosos, actividades culturales, propuestas deportivas, música, folclore, encuentros familiares, galas, verbenas, así como diferentes iniciativas de participación ciudadana.

Si no quieres perderte ninguno de los eventos de esta edición, te dejamos todo el programa de actos.

Actos religiosos

Desde el miércoles 3 al domingo 6 de septiembre

De 16:00 a 20:00 h. Veneración a Nuestra Señora de Los Remedios.

Martes 8 de septiembre

Parroquia de San Marcos

A las 20:00 h, celebración de la Solemne Eucaristía, acompañada por la Coral Canticorum lubilo. A continuación, tendrá lugar la procesión de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Los Remedios, acompañada por la Hermandad del Santísimo, la Hermandad del Rosario, la Milicia de Tegueste y la Agrupación Musical San Marcos Evangelista, con parada en La Placeta, donde Chago Melián interpretará el Ave María. Al término de la procesión, se ofrecerá una exhibición pirotécnica a cargo del Ayuntamiento de Tegueste y El Barco de Pedro Álvarez.

Sábado 12 de septiembre

Parroquia de San Marcos

A las 19:00 h. “Misa del Pueblo”.

Domingo 13 de septiembre

Parroquia de San Marcos

A las 11:00 h. Celebración solemne de la Eucaristía, con la participación del Coro Parroquial. Al término de la celebración, dará comienzo la procesión de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Los Remedios, acompañada por la Hermandad del Santísimo, la Hermandad del Rosario, la Milicia de Tegueste y la Agrupación Musical San Marcos Evangelista.

Actos populares

Domingo 30 de agosto

Parking de Los Zamoranos

De 10:00 a 14:00 h. IV Concentración de Coches Clásicos Italianos. Organiza: Club Alfa Romeo Canarias.

Cartel y programa Fiestas Los Remedios y Librea Tegueste 2026. / E. D.

Martes 1 y miércoles 2 de septiembre

Plaza de San Marcos

A las 21:00 h. Cine de Verano. Martes: SKETCH. Cuidado con lo que dibujas. Miércoles: HOPPERS.

Jueves 3 de septiembre

Calle Prebendado Pacheco

A las 20:30 h. Traslado e Izado de la Bandera de la Virgen de Nuestra Señora de Los Remedios, acompañada por la Danza de Las Flores de Tegueste, la Milicia y la Agrupación Musical San Marcos Evangelista. A las 21:30 h. Música en Vivo con los grupos:

El Yugo

Coverama

Organiza: Ventorrillo San Marcos.

Viernes 4 de septiembre

Calle Prebendado Pacheco

De 17:00 a 20:00 h. XXVIII Histórico de Navegación Turístico Villa de Tegueste. Organiza: Scuderia PJ Elvis Sport

Plaza de San Marcos

A las 20:30 h. Festival de la Agrupación Folclórica Teguaco. Pasacalle por la Calle Prebendado Pacheco de:

Danza de Las Flores de Tegueste.

Agrupación Folclórica Teguaco.

La Guanchería.

A.F. Manteos y Monteras de Zamora.

A continuación, actuación de los grupos:

A.F. Teguaco

A.F. Manteos y Monteras de Zamora

A las 22:30 h. Noche Boricua. Con las actuaciones, de los siguientes grupos:

Parranda Los de Siempre.

D.J. José Brito con taller de salsa impartido por la Academia Ada y Belén.

Sergio Tejera y la Orquesta con tributo a Frankie Ruiz.

Presentación de las fiestas de Tegueste. / E. D.

Sábado 5 de septiembre

Plaza de San Marcos

A las 11:00 h. I Carrera de Orientación Tegueste.

Calle Prebendado Pacheco

A las 15:00 h. XXVIII Histórico de Navegación Turístico Villa de Tegueste. Organiza: Scuderia PJ Elvis Sport.

Plaza de San Marcos

A las 21:00 h. Gala de Elección de la Reina de Los Remedios y Reina de la Vendimia 2026. Con las siguientes actuaciones:

Ballet Denébola

Nancy Make up

Zairma

Domingo 6 de septiembre

Salida de la Plaza de San Marcos

De 10:30 a 13:30 h. Día de la Bicicleta.

Plaza de San Marcos

A las 18:00 h. Gala de Elección de la Reina Infantil 2026. Con las siguientes actuaciones:

Ballet Denébola

Tributo a las K-POP

Planeta Komba (Komba Producciones)

Martes 8 de septiembre

Plaza de San Marcos

De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Castillos hinchables. Al término de la procesión, Exhibición Pirotécnica a cargo del Ayuntamiento de Tegueste y El Barco de Pedro Álvarez.

Viernes 11 de septiembre

Plaza de San Marcos

A las 21:30 h. Escenificación de La Librea de Tegueste 2026. Exhibición pirotécnica a cargo del Barco de Tegueste y El Barco de San Luis.

Sábado 12 de septiembre

Calle Prebendado Pacheco

De 9:00 a 14:00 h. IV Concentración de Motos Clásicas. Organiza: Moto Club Barranco

Plaza de San Marcos

A las 21:00 h. Cabalgata de Carrozas por las principales calles del municipio, con la participación de personajes de Disney, banda de cornetas y tambores, fanfarrias, gigantes y cabezudos. A las 22:30 h. Verbena con la Orquesta Acapulco y Grupo La Calle.

Domingo 13 de septiembre

Plaza de San Marcos

A partir de las 13:00 h. Elaboración de Paellas. A las 14:30 h. Radio Rumberos FM en directo. A las 17:00 h. Verbena con las actuaciones de Grupo Pati, Atenia y la Orquesta Olimpia.

Calle Prebendado Pacheco

A las 19:00 h. Cabalgata de Carrozas con su tradicional batalla de flores, acompañada de comparsas, bandas de cornetas y tambores, fanfarrias, gigantes y cabezudos.

Jueves 17 de septiembre

Salida de la Plaza de San Marcos

A las 9:00 h. Excursión de los Mayores.

Teatro Príncipe Felipe

A las 20:00 h. XI Encuentro de Habaneras. Con la actuación de:

Agrupación Folclórica Orígenes

Unión Artística El Cabo

Coral Carpe Diem

Coral Canticorum lubilo de Tegueste

Viernes 18 de septiembre

A las 9:00 h. 'Vendimia de la Esperanza'. Organiza: AVITE.

Lunes 14 de septiembre

Cancha El Lomo

A las 16:00 h. Apertura del quiosco.

Del lunes 14 al jueves 17 de septiembre

Cancha El Lomo

IV Campeonato de Envite. Organiza: Asociación El Lomo - El Infierno.

Viernes 18 de septiembre

Cancha El Lomo

A las 18:00 h. Misa en Honor a la Virgen de Gloria. Desde las 20:00 h. Fiesta D.J. Con las actuaciones de:

Queru Nacho

Akhen Enoc

Quidoo Ruben J.R.

Sábado 19 de septiembre

A las 16:00 h. Caravana de la Vendimia. Salida desde el parking de Los Zamoranos hacia la zona de San Ignacio. Se llevará a cabo la bendición de los Viñedos y posterior parada en la Plaza de La Padilla.

Cancha El Lomo

A las 21:00 h. Verbena con la actuación de Latín Sound y Grupo Atenia.

Domingo 20 de septiembre

Cancha El Lomo

Final del Campeonato de Envite con la entrega de Trofeos.