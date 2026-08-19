La feria de Pinolere se prepara para recibir a casi 200 artesanos con la madera como protagonista

Pinolere, en La Orotava, volverá a ser, un año más, uno de los grandes referentes de la artesanía de Canarias, una cita que mantiene viva desde hace 41 años, con la madera como gran protagonista de esta nueva edición. La feria se celebrará del cuatro al seis de septiembre y contará con exposiciones, talleres, homenajes y actuaciones musicales, además de dedicar una de sus jornadas al reconocimiento de los carpinteros de Tenerife.

Durante los tres días, de 10:00 a 20:00 horas, las calles y espacios del Parque Etnográfico de Pinolere volverán a llenarse de piezas hechas a mano, oficios, sabores y tradiciones. En sus cerca de 3.000 metros cuadrados se repartirán 164 espacios con casi 200 artesanos y artesanas, con 40 dedicados a la gastronomía. El propio recinto, con sus casas, pajares y construcciones tradicionales, formará parte de un recorrido por la memoria de las medianías del norte de Tenerife.

Imágenes de las pasadas ediciones de la feria / Andrés Gutiérrez / t

Un escenario que, para Jesús García, gerente de la Asociación Cultural Pinolere, es parte de lo que hace diferente a la muestra. "Estamos en un entorno único", defiende, al recordar cómo hace cuatro décadas algunos artesanos ni siquiera querían acercarse hasta este núcleo porque lo consideraban demasiado alejado. "Entonces", explica, "la propia organización ponía las guaguas para recogerlos por distintos puntos de la isla, les daba de comer e, incluso, en algunos casos asumía sus gastos". Ahora, cuatro décadas después, "los artesanos de toda Canarias quieren venir a Pinolere".

Guaguas y entradas

Para llegar hasta allí, habrá servicio gratuito de guaguas durante las tres jornadas. Saldrá cada hora desde la Avenida Sor Soledad Cobián: “Te subes, disfrutas, comes, te llevan y te vas; fácil y sencillo", demuestra el alcalde, Francisco Linares . Y para quienes quieran adelantarse podrán adquirir la entrada en el punto de venta anticipada la Tasca Orotava, con un precio reducido de 2,50 euros y la posibilidad de participar en un sorteo con premios que van desde un cuchillo canario hasta un número de lotería de navidad o una cena para dos personas.

Con todo ello, la programación arrancará con la inauguración oficial y la entrega de los 'Cho Feriantes de Honor 2026', los reconocimientos que concede anualmente la Asociación Cultural Pinolere. Este año recaerán en Manuel Domínguez González, el Liceo de Taoro y Transportes Paluper. A ellos se sumará el XXIII Premio Artesanía y Patrimonio "Villa de La Orotava", que reconocerá a la Asociación-Celebración San José y a su Banda de Música de Carpinteros y Familiares, una formación nacida en el municipio y creada en 1988 e integrada inicialmente por carpinteros músicos.

Madera como hilo conductor

La madera, eje de esta edición, estará presente también en las cuatro exposiciones que podrán visitarse durante el encuentro. Entre ellas, 'La madera en el patrimonio de Canarias', centrada en el valor cultural de este material, y una muestra sobre el mueble artesanal canario. El recorrido se completará con 'La forma de lo invisible', de Isabel González Hernández, y una exposición fotográfica sobre las tradiciones y fiestas de Icod de los Vinos, con imágenes de Isidro Felipe Acosta y Juan Agustín Pérez Pérez, Tingo.

Los oficios podrán además verse en directo en los talleres de elaboración de tablas de queso y carne que impartirá el maestro tornero artesano José Luis Santos. La actividad se repetirá durante las tres jornadas y estará abierta también a quienes no tengan conocimientos previos, aunque será necesario inscribirse y las plazas serán limitadas.

Música y hermanamiento

El sábado tendrá como protagonista a la carpintería tradicional con una jornada de reconocimiento a los artesanos de este oficio en Tenerife. La presentación del libro 'Celebración de San José. Memoria de 40 años', de Domingo Machado Benítez, servirá para recorrer las cuatro décadas de historia de la asociación y de una celebración que ha convertido el oficio de la carpintería en parte de su identidad.

Después llegará el homenaje a catorce artesanos de La Orotava, Icod de los Vinos y La Victoria de Acentejo, antes de que la música tome el relevo con la actuación de la Banda de Carpinteros y Familiares. La jornada continuará con un hermanamiento folclórico entre la Parranda Chaboco de Pinolere y la Asociación Cultural Colla Sa Bodega, de Ibiza, en un encuentro que llevará hasta Tenerife las tradiciones musicales de las islas Baleares.

El domingo estará dedicado a Icod de los Vinos y a una de sus celebraciones más singulares: la Fiesta de las Tablas. José Osmundo Delgado, 'Mundo el Capijo', protagonizará el homenaje a esta tradición, al que seguirá una cata comentada de vinos de Icod de los Vinos a cargo de la Bodega Viña Engracia. El programa musical pondrá el broche con Esteban Aliaga, a la voz y percusión, y Mariano Pérez, al piano, que estrenarán "Mi canción a Pinolere". La clausura oficial será a las 13:00 horas, aunque el recinto permanecerá abierto hasta las 19:00.

Cuatro décadas de oficio

Cuatro décadas después de aquella primera etapa en la que había que ir a buscar a los artesanos, Gara resume el propósito de la asociación en una idea: "Somos una pequeña feria de artesanía" que ha tratado fundamentalmente de "concienciar a la sociedad de la importancia que tienen los oficios como la artesanía, y siempre desde la educación y la cultura".

Ese recorrido también mira al futuro. El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, apuntó durante la presentación a la posibilidad de que Pinolere pueda contar con un espacio propio si el planeamiento previsto se aprueba antes de finalizar 2026. Según explicó, ese espacio permitiría mejorar las instalaciones y generar una fuente de ingresos que contribuya a la capacidad de autogestión de la feria. Linares también destacó el relevo generacional que, a su juicio, comienza a percibirse en el sector y que puede abrir una nueva etapa para los oficios tradicionales.