Paso decisivo para la movilidad en Tenerife: el plan sostenible insular recibe el aval ambiental

El Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMSIT) ha recibido el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), lo que supone "un paso decisivo" para avanzar en la planificación del sistema de movilidad de la isla para los próximos veinte años.

El órgano aprobó por unanimidad la Declaración Ambiental Estratégica del plan, dando respaldo a un modelo que apuesta por el impulso del transporte colectivo, la intermodalidad, la modernización de las infraestructuras viarias y la adopción de tecnologías limpias, destaca el Cabildo de Tenerife en una nota. Además, plantea nuevas alternativas para desplazarse de forma accesible y eficiente.

En su dictamen, la comisión destaca los efectos positivos del plan sobre el bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente, valorando aspectos como la disminución de las emisiones de CO2, la reducción del ruido, la lucha contra el cambio climático y la protección de los espacios naturales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala que, con este plan, "consolidamos la movilidad que queremos para el futuro de Tenerife".

Esta hoja de ruta, continúa, "nos permite anticiparnos a los retos de la isla y planificar un sistema de movilidad que ofrezca más alternativas a la ciudadanía, que sea más sostenible y que esté preparado para las necesidades de las próximas generaciones". Dávila destaca, además, que el respaldo ambiental supone un paso esencial en este camino.

"Ordenamos una estrategia común para avanzar hacia un modelo en el que el transporte público tenga cada vez mayor protagonismo, en el que las distintas formas de desplazarnos estén mejor conectadas y en el que podamos reducir el impacto de la movilidad sobre nuestro territorio y nuestra calidad de vida".

Tras incorporar en el texto las modificaciones menores planteadas por la CEAT, el plan continuará su tramitación con su paso por la Comisión Plenaria del Cabildo, antes de ser sometido a la aprobación definitiva del Pleno de la corporación insular.

91 actuaciones previstas

El Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife contempla un total de 91 actuaciones divididas en nueve programas: infraestructuras, instalaciones y sistema del transporte público; infraestructura viaria; mejora y potenciación del transporte colectivo; control y regulación del vehículo privado; promoción de la movilidad activa; gestión de la movilidad digital e innovadora; transporte de mercancías; movilidad eléctrica; regulación, planeamiento y financiación.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explica que el PIMSIT permite pasar de actuaciones concretas a una estrategia común para toda la isla.

"Ponemos al ciudadano en el centro de la planificación, optimizando el servicio de transporte colectivo, apostando por los viajes compartidos y ofreciendo al usuario un sistema intermodal que le permita combinar diferentes formas de desplazamiento", explica García.

"El objetivo es que cada vez haya más alternativas al vehículo privado y que desplazarse por Tenerife sea más accesible, inclusivo, limpio y eficiente", añade la consejera.

El plan se proyecta en dos horizontes temporales: 2035 y 2045. El primero establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife en los próximos años, mientras que el segundo recoge una visión a largo plazo para anticipar las necesidades futuras.

Tranvía hasta Tenerife Norte

Entre las propuestas, se encuentra la modernización y refuerzo del servicio de guaguas para responder mejor a las necesidades de los usuarios, así como la ampliación de la red del tranvía, con actuaciones como la prolongación de la Línea 1 hasta el aeropuerto Tenerife Norte y de la Línea 2 hasta La Gallega. Asimismo, incluye la optimización y ampliación del transporte escolar.

También promueve la implantación de infraestructuras que fomenten el uso del transporte público, como la creación de la red insular de aparcamientos de disuasión y de carriles BUS-VAO en los principales corredores de la TF-1 y la TF-5.

Una guagua de dos pisos en el norte de Tenerife / María Pisaca

Asimismo, introduce otras medidas para reducir la congestión de las carreteras como la habilitación de un tercer carril en la autopista del sur, en el tramo de San Isidro a Las Américas y en el tramo de Güímar a San Isidro; y en la autopista del norte, entre el aeropuerto y La Orotava.

El desarrollo de plataformas de 'car-sharing' y 'car-pooling', el establecimiento de corredores verdes urbanos, el apoyo a la creación de zonas de bajas emisiones o el impulso de una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos forman parte también de las actuaciones contempladas en el PIMSIT.

Medidas para Anaga, Teno y el Teide

El PIMSIT incorpora también criterios ambientales para que las actuaciones previstas tengan en cuenta aspectos como la adaptación al cambio climático, la protección de los espacios naturales, la vegetación, la fauna, el paisaje y el patrimonio.

La evaluación ambiental presta especial atención a los espacios naturales protegidos y a los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000.

El plan aborda de manera específica la movilidad en territorios sometidos a una elevada presión de visitantes, como Anaga, Teno y el entorno del Teide, planteando medidas de gestión de accesos, transporte público, aparcamientos disuasorios y servicios de lanzadera.

Nuevos aparcamientos en el Parque Nacional del Teide / Cabildo de Tenerife

Asimismo, el documento incorpora criterios para mejorar la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático, que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo posterior de las diferentes actuaciones.

La tramitación del plan incluyó una consulta pública inicial, así como la exposición pública del Avance del Plan y del Estudio Ambiental Estratégico durante 45 días entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Posteriormente, el documento de aprobación inicial y su estudio ambiental fueron sometidos nuevamente a información pública y consulta en octubre de 2025.

Durante este proceso se han recibido aportaciones de administraciones públicas, ayuntamientos, colegios profesionales, organizaciones políticas y ciudadanía, que han permitido incorporar diferentes perspectivas al documento.