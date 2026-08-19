Del "Oye, Siri" al "Oye, Cathaysa": dos influencers imaginan cómo sería Siri si fuera canaria

¿Cómo sería Siri si hubiera nacido en Canarias? Probablemente se llamaría Cathaysa, tendría respuesta para todo y conocería mejor que nadie los rincones del archipiélago. Esa es la divertida premisa de un vídeo que traslada el popular asistente de Apple al habla y las costumbres de las islas.

Bajo el título "POV: Siri si fuera canaria", dos creadores de contenido canarios, jesusrivasjrg y fanyortegagil convierten un trayecto en coche en una conversación marcada por las expresiones locales, las referencias a los guachinches y una forma muy particular de orientar al conductor.

El habitual "Oye, Siri" deja paso a "Oye, Cathaysa", una asistente ficticia con identidad completamente canaria. El humor nace del contraste entre la voz seria y automática de estos dispositivos y unas respuestas que podrían escucharse en cualquier conversación cotidiana entre isleños.

Una asistente que también conoce las mejores playas

El recorrido termina en Las Teresitas, con las montañas de Anaga como telón de fondo. Un desenlace muy canario para demostrar que, si algún día existe una inteligencia artificial diseñada en las Islas, probablemente también sabrá cuál es el mejor lugar para terminar la ruta.