El nuevo restaurante de Tenerife que sorprende con cocina canaria y platos originales: su elaboración estrella no deja indiferente a nadie

La oferta gastronómica de Tenerife suma un nuevo establecimiento. Se trata de Guachinche El Bandido, un restaurante que acaba de abrir sus puertas en La Laguna y ofrece una propuesta gastronómica creativa con la que busca que sus comensales disfruten de cada bocado.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el nuevo establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Vamos a comer en un restaurante nuevo que acaba de abrir que tiene nombre de guachinche", comentan.

Platos canarios y toques personales

La propuesta gastronómica del establecimiento combina recetas tradicionales y elaboraciones más originales, una combinación de sabores que hace que los clientes quieran repetir la experiencia.

En su visita, la pareja `foodie´ comenzó probando la ensalada bandido, un plato imprescindible en verano, con abundante fruta y perfecto para empezar a abrir el apetito. También disfrutaron de la ropa vieja de pulpo y los Ferrero de morcilla canaria. La experiencia gastronómica continua con la carne con papas, una elaboración perfecta para disfrutar acompañada de un poco de pan.

Un plato estrella

Uno de los platos que más llamó la atención fue el denominado solomillo Bandido. Se trata de una elaboración contundente que combina diferentes ingredientes, entre los que se encuentran: gambas, carne, huevo, manzana caramelizada y papas fritas.

Una combinación de sabores que se presenta como uno de los platos más característicos del establecimiento.

Como broche final, culminaron la vista con una tarta de la abuela con galleta María. También probaron una sopa de chocolate blanco con maracuyá, un dulce que no se encontraba en el menú.

Horario y ubicación

Guachinche El Bandido se encuentra en el Camino del Medio, Los Baldíos (La Laguna) y ya forma parte de la oferta gastronómica de la isla con una propuesta que busca conquistar el paladar de quienes lo visitan.

Abre de lunes a jueves de 12:30 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que viernes, sábado y domingo ofrece servicio en horario ininterrumpido de 12:30 a 23:30 horas.