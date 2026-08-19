Luces de Navidad en Tenerife: ¿por qué Santa Cruz y La Laguna empiezan a colocarlas en agosto?

Aunque Tenerife todavía está inmersa en pleno verano, con las playas y las altas temperaturas como protagonistas, la Navidad ya empieza a hacerse visible en las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Los operarios de ambos municipios han comenzado los trabajos de instalación del alumbrado navideño cuando todavía faltan varios meses para las fiestas.

La imagen puede resultar llamativa para vecinos y visitantes: mientras agosto invita a pensar en vacaciones, playa y terrazas, las primeras guirnaldas y estructuras que formarán parte de la decoración de Navidad ya ocupan algunos espacios de las dos principales ciudades del área metropolitana.

¿Por qué se colocan con tanta antelación?

La explicación al porqué se colocan con tanta antelación las luces de Navidad está principalmente en la magnitud del despliegue y en la necesidad de realizar los trabajos de forma progresiva. Tanto Santa Cruz como La Laguna deben instalar, revisar y poner a punto miles de elementos antes del encendido oficial.

En La Laguna, el Ayuntamiento prepara para esta campaña más de 3.500 motivos navideños. Los primeros trabajos ya se han iniciado en calles como Heraclio Sánchez, Juan de Vera, El Juego, San Juan, Nava y Grimón y La Piterita.

Por el momento, las actuaciones se centran en preparar la infraestructura necesaria para instalar posteriormente arcos, guirnaldas y otros elementos luminosos. El montaje continuará durante los próximos meses por el casco histórico, los pueblos y los barrios.

La amplitud del término municipal y la cantidad de elementos que deben instalarse hacen necesario adelantar los trabajos para evitar que todo se concentre en las semanas previas a Navidad.

Además, el verano ofrece algunas ventajas desde el punto de vista de la organización. La menor intensidad del tráfico en determinadas vías facilita el desplazamiento de vehículos y plataformas elevadoras y permite realizar determinadas actuaciones con menos afecciones a la movilidad, los comercios y la actividad diaria.

Santa Cruz también prepara ya la Navidad

En Santa Cruz de Tenerife, los trabajos comenzaron en julio y avanzan de manera simultánea por diferentes puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento ya ha completado la instalación de los cuadros de mando y las líneas de alimentación eléctrica, una de las fases necesarias para garantizar posteriormente el funcionamiento del alumbrado. También se han colocado guirnaldas luminosas en el arbolado de algunas zonas.

Una de las actuaciones ya finalizadas se encuentra en la rambla central de la avenida de Los Majuelos, mientras que los trabajos se han trasladado ahora al centro de la capital.

La planificación también contempla actuar en los cinco distritos de Santa Cruz para evitar que la instalación se concentre únicamente en el centro.

Más de 600 ubicaciones en Santa Cruz

El alumbrado navideño de Santa Cruz llegará este año a más de 600 ubicaciones repartidas por todo el municipio.

Entre las novedades anunciadas se encuentran los llamados «corredores verdes», que llevarán iluminación navideña a la avenida de Los Majuelos, la rambla Bentacayse de Añaza y la avenida Pedro Schwartz, en San Andrés.

Además, la plaza de España volverá a contar con un gran árbol de Navidad en la zona del lago.

Los trabajos se desarrollarán de manera simultánea en diferentes puntos de la capital y, en determinadas zonas del centro, durante horario nocturno. El objetivo es reducir las molestias sobre el tráfico y garantizar la circulación de vehículos y peatones mientras avanza la instalación.

¿Cuándo se encenderán las luces?

Que las luces comiencen a instalarse en agosto no significa que vayan a encenderse ahora. Los trabajos de montaje, conexión y comprobación se prolongarán durante los próximos meses y el alumbrado se pondrá en funcionamiento cuando llegue la campaña navideña.

En Santa Cruz, el pasado año el encendido tuvo lugar el 20 de noviembre en la plaza de la Candelaria. La instalación de aquella campaña contó con una inversión de unos 900.000 euros y alcanzó los 4,5 millones de luces LED.

En La Laguna, mientras tanto, el Ayuntamiento también prepara una campaña que combinará nuevos elementos con parte de la ornamentación utilizada en años anteriores. Toda la decoración utilizará tecnología LED de bajo consumo.