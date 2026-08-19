Herida una joven tras caerle un andamio encima en Santa Cruz de Tenerife
La afectada, de 26 años, sufrió un traumatismo moderado y fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Una mujer de 26 años ha resultado herida este miércoles tras el desprendimiento de un andamio en la calle Fernández Navarro, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 15:18 horas una alerta en la que se informaba de que la estructura había caído sobre una viandante.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario asistió a la joven, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones.
Después de recibir la primera asistencia, la afectada fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local también intervinieron en el incidente. Los efectivos aseguraron la zona, regularon el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes.
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