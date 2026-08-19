La DGT lo confirma: estas son las multas que pueden llegar a los buzones de los conductores tinerfeños tras la última campaña de vigilancia

La última campaña de vigilancia de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) realizada del 3 al 9 de agosto se centró en vigilar que los conductores respetaban los límites de velocidad establecidos. Sin embargo, 69.231 conductores fueron denunciados por superar la velocidad máxima.

Durante esta semana de vigilancia, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 3.466 puntos de control y comprobaron la velocidad de más de un millón de vehículos. En total, fueron controlados 1.037.333 vehículos, de los cuales un 6,7% acabaron denunciados por circular por encima de la velocidad establecida.

Las carreteras convencionales unas de las que más preocupan a la DGT

Aunque la mayoría de denuncias se registraron en autopistas y autovías, la DGT destaca especialmente el aumento de infracciones en las carreteras convencionales. En este tipo de vías fueron denunciados 28.599 conductores, lo que representa el 41,3% del total de sanciones.

"El porcentaje de infracciones con respecto al número de vehículos controlados es superior en carreteras convencionales y ha ido en aumento. En concreto, fueron denunciados el 7,05% de los vehículos controlados en este tipo de vías, casi un punto más que en la campaña del pasado mes de abril", explica la DGT.

En autopistas y autovías se impusieron 38.303 denuncias, un 55,3% del total. Mientras que en las travesías se formularon 2.329 denuncias (3,4%).

19 conductores investigados por delitos de velocidad

Además de las sanciones administrativas, la campaña dejó 19 conductores puestos a disposición judicial por cometer un delito contra la seguridad vial. Estos conductores superaron en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, una conducta recogida en el artículo 379.1 del Código Penal.

"El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años", recoge el Código Penal.

La DGT alerta de posibles cambios en la normativa

Tras analizar los resultados de la campaña, Tráfico ha señalado que estos datos muestran la "persistencia de conductas especialmente graves" y apunta a la posibilidad de "actualizar la normativa vigente para que resulte más disuasoria".

La DGT recuerda que respetar los límites de velocidad es una de las principales medidas para reducir la siniestralidad vial y mejorar la seguridad vial, especialmente en los periodos con mayor número de desplazamientos como verano u otros periodos vacacionales.