Arona rechaza la planta fotovoltaica de Los Bebederos por "carecer" de cobertura urbanística

El Ayuntamiento de Arona ha reiterado este miércoles su disconformidad con el proyecto de instalación solar fotovoltaica Llanos de los Bebederos I, promovido por DISA Energía Renovables, tras conocerse la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública concedida por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.

La posición municipal ha quedado fijada formalmente en la Resolución nº 2025/1827, de fecha 6 de marzo de 2025, firmada por el concejal delegado del Área de Gobierno de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Baute, en la que el Ayuntamiento emitió un informe de disconformidad respecto a este mismo proyecto, según ha precisado el consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, el informe técnico municipal sitúa la actuación en una zona próxima a los núcleos poblacionales de Chayofa y Tinguafaya, y contigua a la entrada del Hospital del Sur, sobre suelos clasificados por el vigente Plan General de Ordenación de Arona como suelo rústico común ordinario. De este modo, desde el punto de vista urbanístico, el Ayuntamiento ha señalado que la infraestructura proyectada "carece de cobertura en el planeamiento municipal".

Suelo rústico

"El Plan General de Arona no contempla este tipo de instalación en suelo rústico común ordinario y la documentación analizada no justifica de forma suficiente cuestiones esenciales como la adecuación al planeamiento vigente, los retranqueos, el detalle del vallado perimetral o la aplicación de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias", han advertido.

Vista panorámica de Arona. / Carsten W. Lauritsen

Además, la resolución municipal también puntualiza que la actuación "no acredita que deba situarse necesariamente en suelo rústico, no contribuye a la ordenación ni al desarrollo rural y se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento vigente". Además, advierte de que su implantación puede condicionar futuros desarrollos urbanísticos en los suelos contiguos al ámbito afectado.

En el comunicado, el equipo de gobierno municipal ha insistido en que no se trata de una posición contraria a las energías renovables ya que, puntualizan, "Arona defiende la transición energética, pero exige que se realice con planificación, rigor técnico, respeto al territorio y cumplimiento del planeamiento municipal".

Rechazo municipal

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, ha manifestado su preocupación por "esta manera de proceder", que "compromete nuestro planeamiento, incluso el PGO que teníamos planificado sacar en los próximos años". Lemes ha añadido que se trasladará la "preocupación y oposición a este proyecto", ya que "no se puede hablar de desarrollo sostenible mientras se ignora el planeamiento municipal y se comprometen suelos estratégicos para el futuro del municipio".

Por su parte, Javier Baute ha recordado que "las renovables son necesarias, pero deben implantarse con rigor, donde corresponde y respetando la ordenación del municipio".