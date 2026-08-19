Adeje recupera los cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años

Adeje volverá a convertirse en uno de los puntos de referencia del sur de Tenerife para las personas que quieran iniciar estudios universitarios y no dispongan de otra vía de acceso. El municipio acogerá la preparación de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, una formación que se impartirá en el Centro Cultural de Adeje durante el curso 2026-2027.

El plazo de automatrícula permanecerá abierto del 15 de septiembre al 2 de octubre de 2026 a través de la plataforma habilitada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Las plazas serán limitadas y se asignarán por orden de finalización de la matrícula.

Las pruebas están dirigidas a las personas que cumplan 25 o 45 años durante 2027, año en el que se celebrarán los exámenes, y que no dispongan de una titulación académica que les permita acceder a la Universidad por otra vía.

El procedimiento contempla un curso preparatorio y las correspondientes pruebas de acceso. La asistencia a las clases no es obligatoria, aunque la ULPGC recomienda realizar esta formación para afrontar los exámenes con mayores garantías.

En el caso de los mayores de 25 años, la prueba se divide en una fase general y otra específica. La primera incluye ejercicios de comentario de texto, Lengua Castellana y lengua extranjera, mientras que la segunda está relacionada con la rama de conocimiento elegida. En el curso que se impartirá en Adeje, el idioma extranjero será inglés.

Para quienes tengan más de 45 años, el examen incluye ejercicios de comentario de texto y Lengua Castellana. Las personas que superen esta fase tendrán que afrontar posteriormente una entrevista personal de carácter eliminatorio.

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Las pruebas de acceso para mayores de 25 años están previstas para los días 8, 9 y 10 de marzo de 2027, mientras que los exámenes para mayores de 45 años se celebrarán los días 9 y 10 de marzo.