Hasta 31 grados, nubes y viento fuerte en las cumbres este miércoles en Tenerife
La Aemet prevé un ligero ascenso de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento en las cumbres centrales durante las horas centrales
Tenerife afronta este miércoles una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, los intervalos nubosos y el viento, que será especialmente intenso en las cumbres centrales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros alcancen los 31 ºC en Santa Cruz de Tenerife, mientras que las máximas subirán ligeramente en las medianías.
La jornada comenzará con intervalos nubosos en el norte, aunque se abrirán claros durante la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos.
Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y el ascenso podrá ser localmente moderado en las medianías altas. Las máximas permanecerán sin grandes cambios en las costas, mientras que subirán ligeramente en las medianías.
Viento fuerte en el Teide
El viento será uno de los protagonistas de este miércoles en Tenerife. En las zonas bajas soplará flojo del nordeste y las brisas dominarán en las costas, aunque el viento aumentará a moderado en las vertientes este y sur durante la tarde.
La situación será más adversa en las cumbres centrales, donde se espera viento fuerte del suroeste y no se descartan rachas muy fuertes durante las horas centrales del día. Por la tarde girará a componente oeste.
Santa Cruz de Tenerife registrará una temperatura mínima de 22 ºC y una máxima de 31 ºC.
¿Qué tiempo hará en el resto de Canarias?
El ascenso térmico también se dejará notar en otras islas. Gran Canaria tendrá una máxima de 27 ºC en la capital, aunque las temperaturas subirán ligeramente en el interior sureste y el oeste. El viento será moderado del norte y podrá ser ocasionalmente fuerte en el sureste y noroeste.
En Lanzarote, Arrecife alcanzará los 28 ºC, mientras que Fuerteventura tendrá una máxima de 28 ºC en Puerto del Rosario. En ambas islas se esperan nubes durante la mañana y una apertura de claros por la tarde.
La Gomera llegará a los 28 ºC en San Sebastián, con ligeros ascensos en medianías y cumbres. La Palma tendrá una máxima de 27 ºC y ligeros ascensos térmicos, mientras que El Hierro se quedará en 25 ºC en Valverde.
En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada y mar de fondo del norte de alrededor de un metro.
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