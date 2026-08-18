Tenerife volverá a rozar los 31 grados este miércoles con viento fuerte en las cumbres

El tiempo volverá a cambiar ligeramente este miércoles en Tenerife, con un nuevo ascenso de las temperaturas y un aumento del viento en distintos puntos de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada con intervalos nubosos en el norte, cielos poco nubosos en buena parte del territorio y temperaturas máximas que alcanzarán los 31 ºC en Santa Cruz de Tenerife.

La subida será más apreciable en las medianías, donde las máximas experimentarán ligeros ascensos. Las temperaturas mínimas también subirán ligeramente y el incremento podrá ser localmente moderado en las medianías altas.

En el norte de Tenerife predominarán los intervalos nubosos, aunque se abrirán claros durante la tarde. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos en general.

Viento fuerte en las cumbres del Teide

El viento será uno de los elementos destacados de la jornada. En las zonas bajas soplará flojo del nordeste, con predominio de las brisas en las costas, aunque aumentará a moderado en las vertientes este y sur durante la tarde.

La situación será diferente en las cumbres centrales de Tenerife. Allí la Aemet prevé viento fuerte del suroeste, con posibilidad de que se registren rachas muy fuertes durante las horas centrales del día. Posteriormente, el viento girará a componente oeste.

Hasta 31 ºC en Santa Cruz

La capital tinerfeña tendrá una de las temperaturas más altas previstas para la isla, con una mínima de 22 ºC y una máxima de 31 ºC.

En el resto del Archipiélago también predominarán los ascensos térmicos, aunque con diferencias entre islas. Gran Canaria tendrá 27 ºC de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que Lanzarote y Fuerteventura alcanzarán los 28 ºC.

En La Gomera, San Sebastián llegará a los 28 ºC; Santa Cruz de La Palma tendrá una máxima de 27 ºC y Valverde, en El Hierro, se quedará en 25 ºC.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

En Gran Canaria habrá cielos nubosos en el norte, con apertura de claros por la tarde, mientras que el resto de la isla permanecerá poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y el viento será moderado del norte, ocasionalmente fuerte.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán nubosidad durante la mañana, especialmente en el norte, aunque por la tarde tenderán a quedar poco nubosas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

En La Gomera habrá intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas, mientras que La Palma tendrá intervalos nubosos en general y ligeros ascensos de las temperaturas.

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Por último, El Hierro tendrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con ligeros ascensos térmicos en las medianías del sur.