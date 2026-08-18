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Tenerife despierta este martes con nubes y posibles lluvias débiles antes de alcanzar los 31 grados

La Isla comienza el martes con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil en las medianías del norte

Mapa del tiempo hasta el sábado, 22 de agosto

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife comienza este martes con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional en las medianías del norte, aunque la situación tenderá a mejorar durante el día. La Aemet prevé además temperaturas máximas de hasta 31 grados y viento fuerte del suroeste en las cumbres centrales.

Durante la madrugada se mantendrán los cielos nubosos en diferentes puntos de la Isla, con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en las medianías del norte. A partir del mediodía predominarán los cielos poco nubosos, aunque aparecerán intervalos de nubes altas.

Al final de la jornada volverá a aumentar la nubosidad en el norte de Tenerife.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en medianías y zonas altas, que podrá ser localmente moderado. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, se esperan 23 grados de mínima y 31 de máxima.

Viento fuerte en las cumbres

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará flojo del norte en general y aumentará a moderado en las vertientes este y sur durante la tarde.

En las costas del oeste predominarán las brisas, mientras que en las cumbres centrales de Tenerife se espera viento fuerte del suroeste.

El tiempo en el resto de Canarias

En La Gomera también podrían registrarse lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada en las medianías del norte. Las temperaturas apenas cambiarán y San Sebastián de La Gomera alcanzará los 29 grados.

La Palma tendrá intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán claros y Santa Cruz de La Palma llegará a los 27 grados.

En El Hierro, las nubes se concentrarán durante la madrugada en el nordeste, donde no se descarta alguna llovizna. Valverde tendrá entre 17 y 23 grados.

En Gran Canaria, el norte y este estarán nubosos durante la primera mitad del día, mientras que el sur permanecerá más despejado. Las temperaturas subirán ligeramente en medianías y zonas altas, con máximas de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

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En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos, con temperaturas estables. Arrecife alcanzará los 28 grados y Puerto del Rosario, los 27.

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