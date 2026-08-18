Sorpresa en la primera actuación de las excomponentes de Nueva Línea en Tenerife: vuelven los números misteriosos

Tal y como se preveía, la primera actuación de las excomponentes de Nueva Línea no ha defraudado. Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla actuaron el pasado sábado en Fasnia con los músicos de la orquesta Tropin para conmemorar los 20 años del grupo, y lo hicieron con un éxito rotundo, y alguna que otra sorpresa.

Y es que en los últimos tiempos, o más concretamente desde que se separaron de Nueva Línea, el misterio ha rodeado a estas cuatro jóvenes que parece que preparan un nuevo trabajo juntas.

Así, desde que salieron al escenario se pudo comprobar que las cantantes querían lanzar un mensaje, aunque sin decir nada claramente. Las chicas, vestidas con vaqueros brillantes y una camisa blanca, llevaban un mensaje en su atuendo: en la espalda aparecían los números 444 y las letras LK. ¿Qué mensaje querían lanzar?

Juego de números

Desde que abandonaran Nueva Línea, los números han sido la señal que las jóvenes han ido dejando en sus redes. Aunque en un principio dichos números no llegaban a decirnos nada concreto, pronto supimos, gracias al centro de tatuajes en el que las cuatro se hicieron un diseño juntas, su simbología:

999: Cierre de una etapa, es hora de avanzar .

. 888: Todo pasa por y para algo, confía .

. 777: Cosas maravillosas van a suceder.

222 y 444: Estás en el lugar y tiempo correcto / El universo te está protegiendo.

Así que, en esta ocasión, el mensaje de sus camisetas sería: "El universo te está protegiendo". Pero aún queda por saber si las letras se corresponderán con el nuevo nombre de su formación.

Nuevo proyecto

Lo que sí que han dejado claro es que siguen trabajando juntas para ofrecer nuevos shows a su público.

"Estábamos muy nerviosas de volvernos a subir al escenario y teníamos miedo de defraudar al público, pero lo han disfrutado tanto como nosotras", apuntaba Sofía en una entrevista posterior a su actuación, publicada por la orquesta Tropin en sus redes, a la vez que anunciaba que "estamos trabajando en cositas nuevas".

Además, las jóvenes dejaron claro que su sueño es "estar juntas" y hacer lo que les gusta: la música, tan solo habrá que esperar "un poquito más".