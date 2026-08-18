El Servicio Canario de la Salud lleva la atención sanitaria y psicosocial a personas sin hogar en Gran Canaria y Tenerife

El Servicio Canario de la Salud (SCS) desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria un modelo de atención a pie de calle para personas en situación de sinhogarismo con problemas de adicciones o salud mental.

El proyecto "Mejora", que coordina la Dirección General de Salud Mental y Adicciones junto a la Fundación Canaria Yrichen, comenzó su actividad en noviembre de 2025 con equipos que se desplazan hasta los lugares donde permanecen las personas más vulnerables.

Desde su inicio, los profesionales realizaron entrevistas, seguimiento y acompañamiento individual a 60 personas sin hogar. Además, 15 mujeres participaron en sesiones con perspectiva de género. La iniciativa busca reducir una de las barreras que afronta este colectivo: la dificultad para acceder por los canales habituales a los recursos sanitarios, sociales y especializados en adicciones.

Un modelo para Tenerife en colaboración con 'Médicos del Mundo Canarias'

El SCS trasladó este enfoque a Santa Cruz de Tenerife en junio de 2026 mediante el "Proyecto puentes en salud: acompañamiento en reducción de daños con enfoque de género para personas en situación de sinhogarismo en la isla de Tenerife". En este caso, el servicio trabaja en colaboración con Médicos del Mundo Canarias.

Ambas iniciativas disponen de equipos multidisciplinares y una unidad móvil en cada capital. Los profesionales recorren espacios urbanos, playas, barrancos y asentamientos informales para ofrecer atención sanitaria y psicosocial, además de acompañar a los usuarios en su acceso a otros recursos.

El planteamiento, según recoge el proyecto, consiste en "acercarse a los espacios donde se encuentran las personas, generar vínculos de confianza y facilitar itinerarios de acompañamiento adaptados a cada situación".

Atención fuera de los dispositivos tradicionales

Los equipos se dirigen especialmente a personas con diagnóstico de Trastorno por Usos de Sustancias (TUS) que presentan importantes dificultades funcionales y mantienen escaso contacto con los dispositivos tradicionales de la red de adicciones.

La intervención incluye apoyo psicosocial, valoración de necesidades, intermediación, apoyo ante la pobreza farmacéutica, asistencia psicológica y educación para reducir los daños asociados al consumo.

El programa también contempla acciones de promoción de la salud, salud sexual y reproductiva y distribución de kits de reducción de daños. Su objetivo no se limita a una intervención puntual en la calle, sino que busca favorecer el acceso posterior a la red de adicciones, la Atención Primaria y los servicios de Salud Mental.

Las mujeres sin hogar, un colectivo con mayores barreras

La perspectiva de género ocupa un espacio propio en los dos proyectos. El SCS identifica a las mujeres sin hogar como un colectivo con mayores barreras para acceder a los recursos y con una exposición específica a situaciones de violencia y estigmatización.

Las actuaciones incluyen grupos de apoyo psicosocial, atención en salud sexual y reproductiva y acompañamiento ante posibles casos de violencia de género.

Los equipos también coordinan su trabajo con las Unidades de Atención a las Adicciones (UAD), los Servicios Sociales municipales, los recursos de salud mental, asociaciones vecinales y otras entidades comunitarias.

La red busca localizar nuevos espacios de sinhogarismo y mejorar la continuidad asistencial. El proyecto resume esta finalidad en la necesidad de "mejorar la salud y la calidad de vida" de las personas atendidas y facilitar, cuando resulte posible, su incorporación a recursos especializados.

La salud mental amplía recursos desde 2023

El desarrollo de estos programas se integra en una ampliación de los recursos asistenciales de salud mental que el SCS cifra en 14 nuevas incorporaciones desde julio de 2023.

Entre ellas figuran nuevas unidades de salud mental infantojuvenil en Tenerife y Gran Canaria, unidades de Atención Temprana en Tenerife y Lanzarote, y nuevos recursos para los trastornos de la conducta alimentaria en Gran Canaria.

La relación incluye también una unidad domiciliaria para menores con trastorno mental grave en Lanzarote, recursos de rehabilitación psicosocial y atención nocturna en La Palma, el Programa de Prevención del Suicidio en el Ámbito Educativo y un programa de atención a mujeres con trastorno mental grave durante el embarazo, el parto y el puerperio.

El SCS plantea además extender proyectos de atención a personas sin hogar a otros municipios de Canarias, con la atención comunitaria y la reducción de daños como ejes del modelo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas