Un Ferrari y el Teide: la combinación perfecta

¿Por qué circulan por redes imágenes de un Ferrari en Tenerife? Es posible que te hagas esta pregunta si ya han llegado a tu smartphone los vídeos en los que es inconfundible no darnos cuenta de que este impresionante vehículo ha circulado por las calles por las que podemos ir nosotros en cualquier momento del día.

Unos vídeos que dejan ver cómo la belleza del Teide se entremezcla con la silueta del 849 Testarossa Spider. En la nueva campaña de Ferrari, una imagen en la que el vehículo, un artículo de lujo solo apto para algunos privilegiados, circula entre los mares de nubes y los espacios volcánicos del Parque Nacional se ha convertido en todo un éxito en redes, con más de 62.000 me gusta en Instagram.

Y no es para menos, ya que los amantes del motor y la naturaleza pueden encontrar en él la combinación perfecta.

Con la frase "Once upon a time… in Tenerife" (Érase una vez... en Tenerife), la compañía automovilística compartió hace un par de semanas un vídeo en el que se ve el Ferrari circulando por la isla. Y apenas hace unas horas un segundo: "Catch me if you can" ("Atrápame si puedes"), en el que también se muestran parajes de la isla, que ha alcanzado casi los 100.000 me gusta.

Otras localizaciones

Un Ferrari frente al Auditorio de Tenerife. / Ferrari

Las imágenes no solo han sido grabadas en el Parque Nacional del Teide, también las líneas del Auditorio de Tenerife parace que emulan a las del Ferrari, al igual que otras carreteras de la isla, seleccionadas para formar parte del paisaje automovilísitico.