La DGT lo confirma: estos drones pueden multar con 200 euros y la pérdida de 6 puntos sin que los conductores tinerfeños se den cuenta
Tráfico utiliza estos dispositivos aéreos para vigilar comportamientos peligrosos y reforzar la seguridad determinados tramos
Los conductores están acostumbrados a la presencia de radares, controles de carretera o helicópteros de vigilancia durante sus desplazamientos por carretera, pero desde hace unos años la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con otro aliado para controlar la seguridad vial.
Los drones permiten a los agentes vigilar desde el aire zonas de difícil acceso y detectar comportamientos peligrosos que pueden pasar desapercibidos desde tierra.
Cómo funciona los drones de la DGT
Los drones de Tráfico están equipados con cámaras de alta resolución capaces de captar imágenes con gran detalle. Desde RACE detallan algunas de sus características, entre las que se encuentran:
- Pueden volar a una altura máxima de 120 metros.
- Su autonomía alcanza aproximadamente los 40 minutos de vuelo.
- Pueden desplazarse hasta unos 10 kilómetros de distancia.
- Incorporan cámaras con zoom óptico de hasta 40 aumentos.
- Pueden trabajar en condiciones de calor extremo, incluso hasta 45 grados.
Su objetivo principal es controlar conductas peligrosas y reforzar la vigilancia en tramos con mayor riesgo de accidentes.
Infracciones y multas que pueden detectar los drones de la DGT
No todos los drones se limitan a controlar la velocidad a la que circulan los vehículos, también detectan diferentes infracciones que ponen en peligro la seguridad vial. Entre las más habituales se encuentran:
- Uso del móvil al volante: supone sanciones de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné.
- No utilizar el cinturón de seguridad: los drones son capaces de detectar esta infracción y los conductores se enfrentan a multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos.
- Saltarse un stop o un semáforo también está penalizado con 200 euros y 4 puntos menos.
- No respetar la distancia de seguridad puede alcanzar los 200 euros de multa.
Más infracciones que pueden captar
Además de las sanciones nombradas anteriormente, desde RACE explican que los drones pueden detectar otros comportamientos como:
- Adelantamientos indebidos.
- Distracciones en la carretera.
- Circular sin mantener las manos en el volante.
- Arrojar objetos desde el vehículo, como colillas.
Las sanciones detectadas mediante drones siguen el mismo procedimiento que otras infracciones registradas por medios de vigilancia de Tráfico. El objetivo del organismo es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras y para ello, utilizan distintos dispositivos de vigilancia y controlan que los conductores cumplan con la normativa establecida.
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