Choclock y Pequeña Alaska lideran la apuesta por el talento local en el Tenerife Phe Festival

El talento musical de Canarias tendrá un protagonismo especial en la próxima edición del Tenerife Phe Festival, que celebrará su undécima edición los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz. El festival ha reforzado este año su apuesta por los artistas de las islas con una programación que reúne propuestas procedentes de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Entre los nombres que subirán a los escenarios principales se encuentran Choclock, Xerach, Belice, Good Franco y Pequeña Alaska, cinco proyectos con estilos muy diferentes que representan parte de la diversidad de la escena musical canaria.

La programación se completa con artistas nacionales e internacionales como Fat Dog, Ibibio Sound Machine, Bodega, Natalia Doco, Carlos Ares, Rufus T. Firefly o Getdown Services, además de una amplia propuesta de música electrónica en el espacio Phe Club.

Choclock, uno de los grandes nombres tinerfeños

Uno de los nombres propios de la representación de Tenerife será Choclock, alias artístico del músico tinerfeño Sergio Bruno Miguel Delgado. El artista se ha consolidado como una de las figuras más versátiles de la escena canaria y ha desarrollado una trayectoria vinculada al R&B, el rap y la música electrónica.

Tras sus trabajos Bruno y Magua con Miel, Choclock ha continuado explorando nuevos sonidos. Su propuesta más reciente profundiza en un universo más íntimo y experimental, con influencias que van desde Frank Ocean o Bon Iver hasta Fred Again o 070 Shake.

El tinerfeño actuará el sábado 5 de septiembre en uno de los escenarios principales del Phe Festival.

Pequeña Alaska, el indie que nace en Puerto de la Cruz

La representación local tendrá además otro protagonista: Pequeña Alaska, banda de pop-rock independiente nacida precisamente en Puerto de la Cruz.

El grupo está formado por Javier Goiricelaya, Jorge Martin, Saúl Pestana y Cristian Fernández, músicos con experiencia previa en diferentes proyectos de la escena alternativa canaria.

La banda llega al Phe Festival con su primer trabajo discográfico, Teoría Universal, publicado este 2026. Su sonido combina guitarras melódicas, energía de directo y una vertiente emocional próxima al indie español contemporáneo.

Su actuación será también el sábado 5 de septiembre.

Xerach lleva de Gran Canaria el pop, el techno y la tambora

Desde Gran Canaria llegará Xerach Peñate, batería, compositora y productora que ha desarrollado una trayectoria en solitario después de debutar con la suite jazzística Tizziri.

Su actual propuesta gira en torno al álbum Canciones bobas, publicado en 2025, donde combina el pop con bajos de techno y ritmos de tambora.

Además de su trabajo como artista, Xerach ha colaborado con nombres como Christina Rosenvinge y Ale Acosta y ha producido para artistas como Nena Daconte, Roba Estesa y Tremenda Jauría.

Será una de las encargadas de inaugurar el festival el viernes 4 de septiembre.

Belice y Good Franco: dos apuestas por el indie canario

El indie también tendrá presencia con Belice, formación grancanaria nacida en 2020. El grupo presentó en 2024 su primer álbum, Todas las flores, que le permitió ganar visibilidad en la escena canaria y obtener nominaciones en los Premios Canarios de la Música.

Belice actuará el viernes 4 de septiembre.

Un día después será el turno de Good Franco, proyecto nacido en Famara, Lanzarote, que actualmente reúne músicos vinculados también a Gran Canaria. La banda se mueve entre el indie, el funk, la electrónica y el rock, con influencias canarias y latinoamericanas.

Good Franco llega además al Phe Festival después de ganar el Pasaporte Sonora 2026, junto a Los Blody.

También habrá presencia canaria en la electrónica

La representación de las islas no se limitará a los escenarios principales. El Phe Club, dedicado a la música electrónica y la cultura de clubes, contará con una amplia nómina de artistas y proyectos de Canarias.

Por su cabina pasarán nombres como Isla Sonido, Just Beca & Candela, Mostany, El Chico & Jesse La Ley, Bobby Bob y La Brega, que protagonizará el cierre junto a Bliss & San Am en formato B2B.

Además, las dos jornadas comenzarán a las 17.00 horas con las sesiones de Sun Dance Family Session, una propuesta que combina música electrónica, danza y salud dirigida también al público familiar.

El Phe Festival apuesta por la escena de las islas

La presencia canaria se completa con VVV [Trippin’ You], trío madrileño en el que participa Elinor Almenara, nacida en Caracas y criada en La Palma.

La banda se ha convertido en uno de los nombres destacados del underground español gracias a una propuesta que combina electrónica, guitarras y sonidos como jungle, dubstep, UK garage y máquina.

Con esta programación, el Phe Festival no solo incorpora artistas canarios a su cartel, sino que los sitúa junto a algunas de las propuestas internacionales y nacionales que pasarán este año por Puerto de la Cruz.