La rehabilitación de la carretera amenaza con eliminar 85 palmeras icónicas de El Rincón

Las 85 palmeras que, durante años, bordean y acompañan la carretera hacia las playas de El Bollullo, Los Patos y El Ancón están en riesgo de desaparecer de su ubicación actual. El Cabildo de Tenerife prevé trasladarlas dentro del proyecto de rehabilitación de la TF-176, una actuación que ha despertado el rechazo de vecinos y colectivos de El Rincón. La obra, presupuestada en más de 740.000 euros, contempla renovar 1,5 kilómetros de una vía que el propio proyecto reconoce como "deteriorada" y "deformada".

85 palmeras y casi 83.000 euros

A casi medio millón de euros por kilómetro, el motivo de la renovación del firme se debe a la detección de "grietas en forma de malla, especialmente en intersecciones y accesos laterales, además de deformaciones y levantamientos del pavimento", aunque los técnicos descartan que la calzada "presente fallos estructurales profundos". De hecho, el propio documento concluye que la vía se encuentra en una situación de "degradación moderada, sin agotamiento estructural" y, entre los desperfectos que sí identifica, señala los levantamientos provocados por las raíces de las palmeras que crecen alineadas junto a la carretera.

Mapa técnico de la obra de rehabilitación / El Día

Esas raíces son precisamente las que llevan al proyecto a plantear la retirada de los árboles. La explicación que ofrece la memoria para actuar sobre los ejemplares es, simple y llanamente, "como medida para evitar un deterioro futuro del firme derivado del enraizado de las palmeras", por lo que se prevé actuar sobre ellas para evitar que vuelvan a afectar a la carretera una vez renovada. No se detalla en ese apartado una actuación individual sobre cada ejemplar ni se desarrolla otra solución para compatibilizar su conservación junto a la rehabilitación de la carretera. Aunque en la memoria se habla de "tala", la propia documentación contempla su trasplante a vivero, donde las Phoenix canariensis, de más de cuatro metros de tronco, serían trasladádas por un coste de 975 euros por ejemplar, casi 83.000 euros en total.

Una vía sin espacio para peatones

Y ahí aparece otra particularidad del proyecto. La TF-176 no es solo una carretera de acceso para vehículos. El propio Cabildo reconoce que se trata de una vía utilizada de forma significativa por peatones que se dirigen hacia las playas de la Villa. Sin embargo, buena parte del recorrido carece de arcenes y tampoco existe un itinerario peatonal segregado ni prevén obras para ello; así, el proyecto señala que solo hay un paso peatonal a nivel de la calzada, sin protección lateral, y que la iluminación es parcial.

Por todo ello, la rehabilitación se concentra en devolver regularidad al firme y evitar que los daños vuelvan a aparecer, con actuaciones de fresado y reposición de las capas de asfalto, además de trabajos complementarios de drenaje y señalización en un plazo de cuatro meses. La discusión que ahora se abre en El Rincón va, no obstante, más allá del estado de la calzada y los vecinos se preguntan qué paisaje quedará después de la intervención y cómo se moverán por la carretera quienes no la recorren en coche.

Las palmeras de El Rincón, en peligro por las obras en la carretera / Alexis Vella

El Ayuntamiento pide estudiar alternativas

Ante esta situación, el Cabildo y el Ayuntamiento de La Orotava han acordado priorizar la conservación de las palmeras en su ubicación actual y estudiar las alternativas técnicas disponibles antes de plantear el trasplante de algún ejemplar. Tras una reunión mantenida este martes entre técnicos de ambas administraciones, y después de que el propio Consistorio municipal haya perdido "un estudio pormenorizado" de los árboles para "analizar el estado de cada ejemplar y buscar alternativas que permitan conservar el mayor número posible", el Ejecutivo insular ha defendido que la actuación se encuentra todavía en fase de aprobación inicial y exposición pública y que el objetivo será conservar el mayor número posible de árboles.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, señala que la rehabilitación de la TF-176 responde a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y servicio de una vía que constituye el principal acceso a El Rincón y a las playas de El Bollullo, El Ancón y Los Patos. Una necesidad que el Ayuntamiento de La Orotava comparte, aunque el Gobierno municipal asegura que el anuncio le ha sorprendido, ya que, pese a conocer el proyecto de mejora de la carretera, desconocía por completo cualquier actuación que afectara a la vegetación de sus márgenes.

En este sentido, el propio alcalde, Francisco Linares, considera necesaria la rehabilitación de la vía, pero defiende que esta debe compatibilizarse con la conservación de las palmeras porque "forman parte, desde hace décadas, de la imagen y del paisaje característico de El Rincón". Linares señala, además, que el propio Cabildo ha trasladado, ahora sí, al Ayuntamiento que el proyecto contempla el trasplante de los ejemplares y no su tala, después de que esta última posibilidad haya generado preocupación entre vecinos y colectivos. En esa línea, el Consistorio prevé mantener una reunión con responsables del área insular de Carreteras para abordar específicamente esta cuestión.

Cuestionan el proyecto

Por su parte, Asamblea por La Orotava, grupo de la oposición, también cuestiona la actuación y la falta de información sobre el proyecto. La formación la califica de "aberración contra el patrimonio vegetal" y denuncia que no se haya informado en ninguna comisión municipal. El colectivo recuerda que el principal problema de El Rincón no está en las propias palmeras, sino en la presión de vehículos que soporta la zona, especialmente en los accesos a las playas. Por ello, reclama que la actuación se aborde junto a las medidas de movilidad previstas para el entorno, como el refuerzo del transporte público, posibles restricciones al vehículo privado y la aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Orotava, que lleva aprobado desde 2022.

Se trata de una preocupación que comparten con los colectivos de la propia localidad. Tanto vecinos como la Coordinadora El Rincón aseguran que tampoco tenían conocimiento de la actuación hasta que trascendió públicamente el proyecto. El colectivo considera que, al estar integrado en el marco de trabajo del Consorcio del Rincón -que reúne a las administraciones y colectivos sociales de la zona-, la intervención debió ser comunicada previamente y no conocerse "por sorpresa", tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo en cuenta que disponen de un plazo de 20 días para presentar alegaciones sobre un proyecto de 705 páginas.

La Coordinadora considera que el problema no está en rehabilitar una carretera cuyo firme está deteriorado, sino en "plantear la retirada de los ejemplares como solución sin estudiar otras alternativas". A su juicio, la justificación técnica que recoge el proyecto resulta "simplista" y "no tiene en cuenta el valor ambiental, paisajístico y social de una alineación de palmeras que forma parte de la imagen del barrio", especialmente en un zona sometida a una elevada presión de vehículos derivada del acceso a las playas.