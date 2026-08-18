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El brunch de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para desayunar: hasta 33 bocadillos gourmet para elegir

El establecimiento ofrece una amplia variedad de opciones para disfrutar de un buen desayuno

El establecimiento cuenta con una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado

El establecimiento cuenta con una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife, más concretamente en Costa de Adeje, existe un establecimiento que ha convertido el desayuno en una experiencia gastronómica completa. Se trata de La Boulangerie, una cafetería que apuesta por los productos artesanales, los bocadillos gourmet y los desayunos que cuidan hasta el mínimo detalle.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado recientemente el local y no ha dudado en recomendar a sus seguidores la experiencia gastronómica. "Si buscas un brunch dónde desayunar en Tenerife Sur bocadillos gourmet, pan de masa madre o un desayuno completo para compartir entre dos, guárdate este sitio", comenta.

33 bocadillos gourmet para elegir

no de los grandes reclamos de La Boulangerie es su amplia variedad de bocadillos. El establecimiento cuenta con 33 tipos diferentes de bocadillos gourmet, apostando por el pan de masa madre en sus elaboraciones.

Entre sus opciones el creador de contenido se decantó por combinaciones como:

  • Pan de maíz de masa madre con tomate, roast beef casero, mostaza y pepinillos encurtidos.
  • Pan de masa madre de chocolate y naranja con carrillera, queso brie y compota de manzana.

Un brunch completo para dos personas

Entre sus opciones destaca el menú “Boulangerie para 2”, un brunch que reúne diferentes elaboraciones para disfrutar de un desayuno completo. El menú incluye:

  • 2 zumos naturales
  • 2 cafés a elegir
  • 2 bocadillos gourmet a elegir entre su variedad
  • 2 bowls de yogur con fruta
  • 1 gofre de Nutella y fresas para compartir

En su visita, el creador de contenido destacó la cantidad de comida que incluye el menú y recomienda "venir con hambre porque vas a salir rodando". El precio es de 41,10 euros para dos personas.

Además, señala que quienes quieran miel para su yogur "te traen miel de panal orgánica".

Dónde se encuentra

Cafetería Boulangerie se sitúa en Residencial El Naranjal, local 2, calle El Sauce, 3, en Costa Adeje. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de su propuesta gastronómica.

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Abre todos los días del año de 7:30 a 14:00 horas.

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