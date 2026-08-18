Boncho Tour vuelve a Tenerife: horario, DJs y todo lo que habrá este sábado en Güímar

El verano vuelve a tener una cita con la música y la gastronomía en Tenerife. El Puertito de Güímar acogerá este sábado, 22 de agosto, una nueva edición del Güímar Summer Fest – Boncho Tour 2026, una jornada que combinará sesiones de DJs, comida, cerveza y actividades vinculadas al cuidado del litoral.

El evento tendrá entrada gratuita y se desarrollará en la Plaza del Radioaficionado, antigua Plaza de Las Indias, desde las 13:00 hasta las 00:00 horas. En total serán 11 horas de programación junto al mar dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

Estos son los horarios de los DJs del Boncho Tour

Uno de los principales atractivos de la jornada será el cartel musical, formado por cinco DJs que se repartirán las 11 horas de programación.

Este es el horario completo:

13:00-16:00 horas : Deepak Daswani .

: . 16:00-18:00 horas : Juana La Cubana .

: . 18:00-20:00 horas : Las Mellizas .

: . 20:00-22:00 horas : Tana Sandoval .

: . 22:00-00:00 horas: La Maldita.

La programación arrancará a primera hora de la tarde y se prolongará hasta medianoche, con diferentes sesiones a lo largo de la jornada.

Comida, opciones veganas y productos de kilómetro cero

La música no será la única protagonista. El recinto contará con una zona gastronómica con foodtrucks y establecimientos locales de Güímar, además de diferentes propuestas pensadas para distintos tipos de público.

Entre la oferta habrá repostería, opciones sin gluten, gastronomía vegana y diferentes marcas de cerveza.

El evento también reservará un espacio específico para productores y establecimientos locales, con productos de kilómetro cero del municipio. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Güímar y sus áreas de Comercio, Turismo y Producto Local.

Un Boncho Tour con compromiso ambiental

La programación no terminará el sábado. El domingo 23 de agosto está prevista una jornada de voluntariado ambiental en el litoral del Puertito de Güímar.

Bajo el lema 'Por un boncho limpio', la iniciativa se centrará en la recogida de residuos en la zona costera y se desarrollará con la colaboración de Cerveza Dorada.

La actividad busca prolongar el espíritu de la celebración y trasladar al entorno el compromiso con la protección de los espacios costeros.