Una unidad 'desatascadora' del Cabildo desbloquea los 7 megaproyectos clave de Tenerife

Un equipo compuesto por una abogada, dos arquitectos, dos asesores jurídicos y un auxiliar trabajan sin hacer ruido para desatascar las actuaciones que cambiarán Tenerife. Es la misión de la DIPE, la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, una iniciativa pionera del Cabildo de Tenerife inspirada en las aceleradoras de proyectos de las comunidades de Madrid y Andalucía.

Elegidos por su capacidad potencial para mejorar el futuro y la complejidad de su desarrollo, la DIPE ya allana el camino a siete intervenciones, como la nueva ciudad que construirá Santa Cruz sobre los terrenos de la antigua Refinería, la instalación de plantas energéticas y logísticas en el Puerto y el Polígono de Granadilla, el plan de modernización de Puerto de la Cruz o la protección de la costa más expuesta al cambio climático: Las Galletas.

La Ciudad del Cine de Adeje, un gran albergue para animales entre Tacoronte y La Laguna y un nuevo Matadero Insular –también en La Laguna– completan la lista de prioridades del primer equipo de este tipo de una administración canaria que opera de forma independiente y especializada, sin depender de un área, sino conectada a todas. No son los únicos, pero sin los principales. La unidad también busca suelo para dotaciones deportivas, el desbloqueo de centros sociosanitarios y cualquier otra actuación que requiera sus servicios.

Al frente de esta desatascadora de burocracia está Alicia Leirachá. Licenciada en Derecho, funcionaria del Cabildo y con una amplia experiencia en las administraciones públicas, explica que la DIPE acelera proyectos públicos y privados que hayan sido declarados, eso sí, estratégicos a nivel insular. «Nuestra tarea consiste en agilizarlos para no perder oportunidades de desarrollo económico, social o medioambiental, ni tampoco lastrar la inversión».

A principios del mandato, las consejerías del PP coordinadas por el vicepresidente, Lope Afonso, decidieron dar rango de dirección insular al área de Proyectos Estratégicos, poner a funcionarios de la propia corporación en el equipo y dotarlo de un amplio margen de maniobra. El primer paso fue redefinir el concepto de estratégico. Hasta ese momento, su consideración en el Cabildo había seguido un tratamiento «nada uniforme».

«Sabíamos», precisa Leirachá, «que no puede considerarse de interés estratégico cualquier iniciativa». «Esta declaración es un camino excepcional, dirigido a reconocer las singularidades y el carácter integral de la iniciativa, mientras que otras pueden tener interés singular en una materia concreta pero no necesariamente ese carácter estratégico y, por tanto, no ser de competencia de la DIPE».

La Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias de 2017 ya había dado competencias a los cabildos para usar la figura de Proyecto de Interés Insular (PII), un instrumento creado precisamente para agilizar trámites. Los criterios de valoración llegaron con un decreto en agosto de 2023. Las siete propuestas en las que se centra la DIPE cumplen todos los requisitos: que supongan inversión en sectores productivos con alto valor potencial innovador, que contribuyan a las mejoras de las infraestructuras básicas, que pertenezcan a sectores considerados estratégicos y que tengan un impacto global.

La incubadora ha comenzado a dar resultados. Y la mayoría tienen que ver con un espacio industrial infrautilizado que va a desempeñar un papel fundamental en las próximas décadas: el Puerto y el Polígono de Granadilla. Pero hay mucho más. Estas son las siete actuaciones y su importancia para la Isla.

Desarrollo del polígono industrial y el puerto de Granadilla

El Polígono y el Puerto de Granadilla son un claro ejemplo de cómo la maraña burocrática puede enredar una plataforma logística vital para el futuro de la Isla. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 anuló el plan de ordenación parcial y el muelle carece de plan especial propio. Por estos y otros problemas de ordenación, amplias bolsas de suelo están pendientes de desarrollo al quedar bajo un régimen transitorio duro, que solo permite usos y obras provisionales o vinculadas a actuaciones de interés general.

Este lío en urbanístico explica en parte que el Polígono y el Puerto estén inacabados e infrautilizados. Dada la importancia de la zona, que se encuentra además muy cerca del principal aeropuerto de la Isla –Tenerife Sur–, la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos decidió actuar. El objetivo principal, en coordinación con otras administraciones y la Autoridad Portuaria provincial, es destrabar dos grandes bolsas de suelo, de más de 1,3 millones de metros cuadrados, para instalar allí un gran centro energético y otro logístico.

Polígono y puerto de Granadilla. / El Día / v

La DIPE ya ha conseguido el primer gran avance en una de estas bolsas. El pleno del Cabildo aprobó el 31 de julio el Proyecto de Interés Insular para la parcela de la empresa Disa. Se trata del primer PII que se aprueba en Canarias que reúne en un solo expediente la ordenación, la gestión urbanística y el proyecto de ejecución de la urbanización, una fórmula ‘tres en uno’ que al fin permite activar los 275.000 metros cuadrados. Están previstas infraestructuras energéticas de interés supramunicipal que hagan posible la transición hacia un modelo insular más sostenible.

Hay otro sector aún mayor en el Polígono que trata de desatascar la DIPE. Es el denominado técnicamente sector de suelo urbanizable industrial SP1-01, un gigante de 1,1 millones de metros cuadrados. Ya cuenta con declaración de Proyecto de Interés Insular y se encuentra en plena tramitación para albergar instalaciones energéticas, naves industriales primarias, talleres y almacenes logísticos. Estas actuaciones, unidas a las obras para terminar el muelle industrial –la Autoridad Portuaria sacará en breve el concurso para adjudicar los trabajos por 54 millones–, supondrán un impulso clave al principal polo industrial de expansión de la Isla.

Mientras trata de desenredar el papeleo, la DIPE también propone otra medida para impulsar de forma definitiva este eje industrial: incluirlo en la delimitación de Zona Franca, circunscrita hasta ahora al Puerto de Santa Cruz. El régimen especial fiscal y aduanero terminaría de dar alas a un espacio vital no solo para la Isla, sino para Canarias.

Santa Cruz verde 2030

Otro megaproyecto frenado por la maraña burocrática. Santa Cruz Verde 2030 es la mayor propuesta estratégica de transformación urbana de la capital. El objetivo es desmantelar la antigua Refinería –dejó de refinar crudo en 2014 para convertirse en un centro de almacenamiento y distribución– y reconvertir los más de 500.000 metros cuadrados de terreno en una nueva ciudad con viviendas, parques, espacios públicos y dotaciones de todo tipo.

Pero para que el plan arranque, tiene que darse un paso que vincula este reto con el anterior en la costa sureña: primero hay que trasladar las instalaciones de Moeve (antigua Cepsa) de Santa Cruz a una zona ya reservada del Polígono y Puerto de Granadilla. La DIPE trabaja en agilizar la tramitación ante las distintas administraciones de autorizaciones o licencias, particularmente las que derivan de la relación entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Granadilla, para el traslado de actividad industrial que hoy se localiza en Santa Cruz, en particular los tanques de combustible. Este proceso no es solo vital para Santa Cruz Verde 2030, sino para el futuro de las Islas al ser considerado este centro de almacenamiento una Reserva Estratégica de Canarias.

Inicio de los trabajos de desmantelamiento de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. / MARIA PISACA

Plan de modernización y mejora (pmm) de Puerto de la Cruz

La transformación de todo el frente marítimo de la cuna del turismo en Tenerife, Puerto de la Cruz, protagoniza otro de los avances de la DIPE. Tras una complicada negociación con el Estado, el Gobierno canario y el Ayuntamiento, el equipo ha encontrado una salida al galimatías administrativo: dejar a un lado la construcción del nuevo muelle donde se encuentra el actual y centrarse en las actuaciones de recualificación del frente litoral de Puerto de la Cruz: nuevas rotondas y paseos peatonales, regeneración completa de la explanada del muelle, aparcamiento subterráneo, traslado del campo de fútbol a la nueva ciudad deportiva de San Felipe...

El convenio con el Ejecutivo regional para que el Cabildo asuma la tramitación de esta alteración se aprobó por el pleno insular del pasado marzo. La DIPE está ahora a la espera de que la Consejería de Política Territorial eleve la aprobación al Consejo de Gobierno de Canarias para encargar a Gestur la tramitación de la documentación necesaria para ordenar el frente litoral.

Puerto de la Cruz lleva muchos años pidiendo a gritos un cambio profundo en su fachada marítima. Esta actuación marcará ‘un antes y un después’ en una ciudad turística de más de 31.000 residentes que pese a haberse quedado desfasada sigue atrayendo a muchos visitantes. En junio lideró el crecimiento de viajeros entre los principales destinos de Tenerife. Sus hoteles y apartamentos generaron 118 millones de euros en el primer semestre del año, un 7% más que en 2025.

Acción Climática del frente marítimo de Las Galletas

Es la actuación con más carga medioambiental de cuantas maneja la DIPE. De hecho, su emplazamiento, Las Galletas (Arona), es uno de los puntos más vulnerables a los efectos del cambio climático, principalmente por el riesgo de inundaciones y erosión. La idea pasa por trasladar la avenida del Atlántico a un lugar más alejado del litoral, ampliar la playa, crear una franja natural con dunas y vegetación y recuperar un humedal intermareal para mejorar el drenaje natural y la defensa frente al mar.

En abril de 2025 se aprobó el protocolo de actuación entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona para el impulso del proyecto de Acción Climática del Frente Marítimo de Las Galletas. Con este acuerdo se establece un marco de cogobernanza. El Cabildo ya trabaja en los informes para terminar de desatascar otra de las intervenciones estratégicas para el futuro de la Isla.

Gran albergue para animales abandonados Tierra Azul

En Tenerife hay 296.000 mascotas censadas para una población de 972.000 habitantes; es decir, una por cada 3,3 personas. A esto se suma el déficit cada vez mayor de instalaciones para los animales abandonados, en especial en el área metropolitana. Para suplir esta carencia, el Cabildo plantea un gran albergue en un núcleo ganadero –finca Presas del Campo– en la frontera entre La Laguna y Tacoronte. Se llamará Tierra Azul, ocupará 15.000 metros cuadrado y acogerá más de 680 perros y 400 gatos.

El pasado 27 de marzo se declaró Proyecto de Interés Insular gracias al empuje de la DIPE. Tierra Azul representa la culminación de una estrategia política y territorial que persigue trabajar de la mano con los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias vinculadas al bienestar animal, de forma coordinada con Tierra Blanca, el centro que ya opera en el municipio sureño de Fasnia y que presta servicio a más de 20 municipios.

Infografía con una vista panorámica de cómo será la Ciudad del Cine de Adeje. / El Día

Ciudad del Cine de Adeje

Es una de las iniciativas privadas en las que ha puesto sus ojos la DIPE. Un total de 400.000 metros cuadrados dedicados al cine sobre suelo rústico en Llano del Majano-Llano de las Aulagas, 13 platós, 3.200 metros de set acuático exterior, 8.800 metros dedicados a formación, un movimiento económico de más de 600 millones de euros...

La Ciudad del Cine de Adeje, promovida por Imagine Green Studios, se configura como un proyecto estratégico que contribuirá al desarrollo económico, cultural y formativo. Llega además en un momento en el que la isla se ha afianzado como escenario de importantes producciones audiovisuales, gracias principalmente a las ventajas fiscales. De hecho, este sector movió una cifra récord de 117 millones de euros en 2025 y generó 4.249 empleos de alta cualificación.

Nuevo Matadero Insular

Tenerife necesita un nuevo Matadero Insular porque las instalaciones actuales se han quedado obsoletas y no cumplen con las estrictas normativas de la Unión Europea. La DIPE trata de acelerar la construcción de otra instalación en el Polígono Agropecuario de Guamasa (Los Rodeos), en La Laguna, promovida por la Consejería insular del Sector Primario.