Tenerife afronta el martes con nubes, hasta 31 grados y viento fuerte en las cumbres del Teide

Tenerife afrontará este martes, 18 de agosto, una jornada marcada por los intervalos nubosos, temperaturas que podrán alcanzar los 31 grados y viento fuerte en las cumbres centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada comenzará con cielos nubosos en distintos puntos de la Isla y no se descarta alguna lluvia débil y ocasional en las medianías del norte durante la madrugada. A partir del mediodía, la nubosidad dará paso a cielos poco nubosos, aunque aparecerán intervalos de nubes altas. Al final del día volverán los intervalos nubosos al norte.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en medianías y zonas altas, un ascenso que podrá ser localmente moderado. En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 23 y 31 grados.

El viento soplará inicialmente flojo de componente norte y aumentará a moderado en las vertientes este y sur durante la tarde. En las costas del oeste predominarán las brisas, mientras que la situación será diferente en las zonas de mayor altitud: en las cumbres centrales de Tenerife se espera viento fuerte del suroeste.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

En La Gomera, la Aemet también prevé intervalos nubosos durante la madrugada, con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional en las medianías del norte. Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos con nubes altas y las temperaturas subirán ligeramente en medianías y zonas altas. San Sebastián de La Gomera alcanzará los 29 grados.

La Palma tendrá intervalos nubosos y no se descartan lluvias débiles y ocasionales en las medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán claros y las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Santa Cruz de La Palma llegará a los 27 grados.

En El Hierro, los intervalos nubosos serán protagonistas durante la madrugada en el nordeste, donde podría caer alguna llovizna débil. Después se impondrán los cielos poco nubosos, con algunas nubes altas. Valverde oscilará entre los 17 y los 23 grados.

En Gran Canaria, habrá nubes en el norte y este durante la primera mitad del día, mientras que el sur permanecerá poco nuboso o despejado. Por la tarde aumentará la presencia de nubes medias y altas. Las máximas subirán ligeramente en medianías y zonas altas y podrán hacerlo de forma moderada en cumbres. Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 23 y 27 grados.

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Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas durante la primera mitad de la jornada y nubes medias y altas después. En ambas islas las temperaturas apenas cambiarán. Arrecife alcanzará los 28 grados y Puerto del Rosario, los 27.