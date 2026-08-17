Tenerife afronta este lunes una jornada de nubes: la Aemet avisa de posibles lluvias débiles en el norte
La Aemet prevé intervalos nubosos durante la primera mitad del día y temperaturas de hasta 30 grados en Santa Cruz de Tenerife
Canarias afrontará este lunes una jornada de intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día en las zonas del norte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los cielos tiendan a abrirse conforme avance la jornada, aunque la nubosidad persistirá en algunos puntos.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque podrían registrar un ligero descenso en algunas zonas de interior. El viento soplará en general flojo a moderado del norte, con mayor intensidad en determinados puntos de las islas.
Hasta 30 grados en Tenerife
En Tenerife, los cielos estarán nubosos o con intervalos durante la primera mitad del día, especialmente en las medianías del norte, donde no se descartan lluvias débiles. Las cumbres centrales permanecerán despejadas.
Los termómetros apenas variarán, con 23 grados de mínima y 30 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. El viento será flojo a moderado del norte, más intenso en el extremo noroeste y la vertiente este, mientras que en las costas del oeste predominarán las brisas.
Nubes y posibles lluvias en el norte
En Gran Canaria también se esperan intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte durante la madrugada. Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos. Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 28 grados.
La situación será similar en La Palma y El Hierro, donde no se descartan precipitaciones débiles durante las primeras horas. En La Gomera, las lluvias serán poco probables y la nubosidad irá perdiendo protagonismo durante la tarde.
Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos que tenderán a desaparecer a partir del mediodía. Arrecife llegará a 29 grados y Puerto del Rosario a 27.
En el mar, el viento soplará del nordeste con fuerza 3 o 4, con marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros.
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