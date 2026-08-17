Sanidad extiende los cuidados paliativos a domicilio a todas las zonas básicas de salud de Tenerife

El programa de Atención Paliativa a Domicilio de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, adscrito al Servicio Canario de la Salud, ha completado su implantación prestando asistencia domiciliaria a pacientes con patología oncológica en situación paliativa en todas las zonas básicas de salud de la isla.

El proyecto, que vino a dar respuesta a una demanda histórica en la isla, se puso en marcha en octubre de 2024 en las zonas básicas de salud de Santiago del Teide y Guía de Isora. Desde entonces, se ha desarrollado un proceso de ampliación progresiva, que ha permitido extender su cobertura territorial hasta alcanzar recientemente, conforme al calendario previsto, las últimas zonas básicas de salud del área metropolitana que restaban por incorporarse al proyecto.

Desde su inicio, cerca de 500 pacientes han recibido atención domiciliaria para dar respuesta a sus necesidades asistenciales. Esta atención ha sido prestada directamente por el equipo y, cuando ha resultado necesario, mediante trabajo conjunto con los centros de salud, los servicios de urgencias extrahospitalarias y los servicios hospitalarios, garantizando así la continuidad de los cuidados entre los distintos niveles asistenciales.

La implantación insular del servicio, realizado en colaboración con el ámbito hospitalario, ha supuesto un importante esfuerzo organizativo por parte de Atención Primaria, tanto en la incorporación y formación de profesionales como en la dotación de vehículos, equipos informáticos, dispositivos de comunicación y material clínico específico.

Atención integral y coordinada

El equipo de cuidados paliativos a domicilio está formado por diecisiete profesionales de los cuales ocho son médicos, ocho enfermeros y una trabajadora social. Además, de este recurso a domicilio se cuenta con una línea telefónica que permite a los pacientes y/o sus familiares realizar las consultas que precisen referentes a la situación clínica del usuario o su sintomatología.

Estos profesionales actúan coordinando de manera estrecha la asistencia entre los profesionales de Atención Primaria y los servicios hospitalarios de cuidados paliativos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias. Esta coordinación favorece la continuidad asistencial y permite ofrecer una respuesta integral durante las distintas fases de la enfermedad, con el fin de asegurar una atención continuada, personalizada y centrada en la calidad de vida del paciente y su entorno familiar.

Un paciente con su cuidadora. / E. D.

La atención se presta en el domicilio del paciente, siempre que su situación clínica y sus necesidades asistenciales así lo requieran, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando que pueda permanecer en su entorno habitual. El equipo proporciona apoyo en el control de síntomas, la toma de decisiones clínicas, la adecuación de los tratamientos y el acompañamiento al paciente y a su familia.

Con la extensión del proyecto a toda Tenerife se consolida un modelo de atención paliativa domiciliaria integrado en Atención Primaria, orientado a mejorar la accesibilidad, la equidad territorial y la calidad de los cuidados al final de la vida. En adelante, la Gerencia de Atención Primaria continuará avanzando en el desarrollo de este modelo asistencial, con el objetivo de ampliar progresivamente la atención a otros perfiles de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades paliativas que puedan beneficiarse de la intervención del equipo.

Refuerzo de los cuidados paliativos

En paralelo a la implantación de este proyecto domiciliario, la atención paliativa en la isla de Tenerife se ha visto además reforzada con la puesta en marcha, en julio de 2025, del servicio de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), un servicio que hasta ese momento estaba centralizado en el Hospital de Ofra, dependiente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Ese servicio establece una ruta asistencial específica con el objetivo de asegurar una atención integrada a pacientes adultos que precisan cuidados paliativos. Además, el Servicio Canario de la Salud puso en marcha una unidad de cuidados paliativos en el Hospital del Sur, adscrito al de La Candelaria, con el objetivo de evitar traslados al hospital de referencia de los pacientes que precisen este tipo de cuidados a nivel hospitalario.