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El Rosario somete a consulta ciudadana la fecha y hora de celebración de la romería de La Esperanza

La iniciativa surge después de que la última edición tuviese lugar por la tarde para evitar el calor

La romería de La Esperanza.

La romería de La Esperanza. / Arturo Jiménez

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El Ayuntamiento de El Rosario pondrá en marcha una encuesta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos sobre el día y la franja horaria en la que deberá celebrarse a partir de ahora la romería de La Esperanza, uno de los actos más importantes y representativos de las fiestas principales de la Villa de La Esperanza.

La iniciativa surge después de la histórica modificación del horario de la romería de 2026, que este año se celebró en horario de tarde debido a la ola de calor que afectaba al municipio y al conjunto de Canarias en esas fechas. El cambio permitió desarrollar el acto “en unas condiciones meteorológicas más favorables y obtuvo una notable repercusión y una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía y de quienes participaron y disfrutaron de la celebración”.

Buena acogida

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, explica que “son muchas las personas que, tanto de forma privada como públicamente, me han expresado sus opiniones sobre el cambio de horario de la Romería de este año. He escuchado argumentos a favor de mantenerla por la tarde y también de recuperar el horario tradicional, pero quiero que la decisión sobre algo que es tan histórico como el acto principal de nuestras fiestas principales de la Villa de La Esperanza recaiga en nuestros vecinos”. Y añade: “Creo que es importante que puedan pronunciarse libremente, sin que sea el Ayuntamiento quien imponga una decisión”.

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De esta forma, el Ayuntamiento dará a conocer próximamente los detalles del procedimiento de participación, las fechas, las opciones que se someterán a consideración y los canales habilitados para votar. La consulta se realizará tanto de forma ‘online’ como presencial, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de vecinos y garantizar que todas las personas que quieran expresar su opinión puedan hacerlo.

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