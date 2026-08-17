El restaurante del sur de Tenerife que lleva años conquistando con sus carnes a la brasa y cocina canaria casera

En Tenerife hay establecimientos que han conseguido mantener una clientela fiel durante años gracias a la calidad de sus elaboraciones, un ambiente familiar y una buena relación calidad-precio. Es el caso del Restaurante Mesón de Antonio, situado en San Isidro, que se ha convertido en un imprescindible para quienes busquen cocina tradicional y carnes a la brasa en la isla.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado el establecimiento y no ha dudado en compartido su experiencia. "Llevo más de 10 años yendo al Mesón de Antonio, en San Isidro, y hay algo que me encanta: pasan los años y sigo encontrándome el mismo ambiente, la misma esencia y muchos de los mismos trabajadores", comenta.

Cocina tradicional y carnes a la brasa

La propuesta gastronomía del restaurante se centra en las carnes a la brasa y los platos de la cocina canaria tradicional. Entre sus platos más destacados se encuentran elaboraciones tradicionales como:

Garbanzas

Tomates aliñados

Pimientos del padrón

Gambas al ajillo

Carne de cabra

Queso asado con mojo

El creador de contenido recomienda a sus seguidores pedir la ropa vieja y las croquetas de champiñones y queso. "Estos dos platos que nunca pueden faltar en mi mesa", asegura.

Además, una de las especialidades de la casa son las carnes a la brasa y el tiktoker asegura que es "uno de restaurantes canarios favoritos para comer carne en Tenerife". En su visita, disfruto de la chuleta de ternera lechal y las puntas de solomillo que era un palto fuera de carta.

En su menú también se pueden encontrar opciones como chuletones, entrecot, bistec, pollo a la brasa o parrilladas para compartir.

Ambiente familiar

Uno de los aspectos más valorados por quienes visitan el restaurante es el trato cercano del personal y el ambiente acogedor que mantiene con el paso de los años.

Sus raciones generosas a precios económicos y la calidad de sus elaboraciones, han convertido al restaurante en una parda obligatoria en el sur de Tenerife para quienes buscan disfrutar de carnes a la brasa y cocina canaria tradicional.

Horario y ubicación

Restaurante Mesón de Antonio se encuentra en la calle Cuevas de Cho Portada, 46, en San Isidro. Cuneta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica.

Abre de miércoles a domingo para ofrecer almuerzos y cenas de 13:00 a 16:00 horas y de 19:30 a 22:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.