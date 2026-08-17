La Policía Nacional lo confirma: cuidado con estas señales al vender por internet, los estafadores buscan vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

Las plataformas de compraventa por internet se han convertido en una opción habitual para vender objetos que ya no se utilizan. Sin embargo, los ciberdelincuentes también las aprovechan para intentar engañar a los vendedores con compras falsas y métodos de pago fraudulentos.

La Policía Nacional ha lanzado una serie de recomendaciones a través de un vídeo publicado en sus redes sociales para que los ciudadanos que venden objetos por internet detecten cuándo un supuesto comprador puede estar intentando hacerse con un producto sin realizar realmente el pago. "Ojo porque estas señales penden indicar que te están intentando estafar", advierten.

Las prisas son sinónimo de alerta

Una de las principales señales para desconfiar son las prisas por cerrar la operación. La falta de interés por el producto, sus características o realizar la compra sin realizar ninguna consulta al vendedor son indicios de alarma para los vendedores.

Aunque la prisa no significa siempre que exista una estafa, puede ser una estrategia para evitar que el vendedor realice comprobaciones.

Cuidado con los falsos justificantes de pago

Otra de las técnicas más utilizadas consiste en enviar un supuesto comprobante de una transferencia bancaria. El delincuente puede mandar una captura de pantalla o un justificante que aparenta que el pago ya se ha realizado, aunque el dinero todavía no haya llegado a la cuenta del vendedor.

La Policía Nacional recuerda a los vendedores que para comprobar el pago lo más seguro es acceder directamente a la aplicación bancaria y revisar que el ingreso aparece en la cuenta.

Desconfía de los enlaces y nunca facilites datos personales a los compradores

Si el comprador envía un enlace para completar la operación de pago desconfía. Estos enlaces puede dirigir a páginas fraudulentas y robar datos personales o bancarios de las víctimas.

Las autoridades avisan de que muchos compradores solicitan códigos recibidos por SMS, claves bancarias, instalarse una aplicación o datos para acceder a la cuenta. Si completas alguna de estas solicitudes, los delincuentes podrán acceder a cuentas bancarias o autorizar operaciones fraudulentas.

"La regla es sencilla, no envíes el producto hasta comprobar que el dinero está realmente en tu cuenta", concluye la agente de la Policía Nacional.