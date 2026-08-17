Lluvias débiles y temperaturas de 30 grados: la previsión de la Aemet para este lunes en Tenerife
Habrá cielos nubosos en el norte y despejados en las cumbres centrales
Este lunes, 17 de agosto, Tenerife tendrá una jornada cielos nubosos y lluvias débiles en el norte, pero temperaturas que ascenderán hasta los 30 grados.
En concreto, la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que habrá intervalos nubosos a nuboso sin descartar lluvias débiles en medianías del norte durante la primera mitad del día y despejado en cumbres centrales.
Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, con mínimas de 23 grados y máximas de 30.
Viento flojo a moderado del norte, más intenso en extremo noroeste y vertiente este, con brisas en costas oeste, y en cumbres, viento moderado de componente oeste.
Previsión general
En cuanto al conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en las islas más orientales durante la mañana. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve durante la madrugada.
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde.
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