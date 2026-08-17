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Lluvias débiles y temperaturas de 30 grados: la previsión de la Aemet para este lunes en Tenerife

Habrá cielos nubosos en el norte y despejados en las cumbres centrales

Mapa del tiempo hasta el sábado, 22 de agosto

Mapa del tiempo hasta el sábado, 22 de agosto

Windy / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Este lunes, 17 de agosto, Tenerife tendrá una jornada cielos nubosos y lluvias débiles en el norte, pero temperaturas que ascenderán hasta los 30 grados.

En concreto, la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que habrá intervalos nubosos a nuboso sin descartar lluvias débiles en medianías del norte durante la primera mitad del día y despejado en cumbres centrales.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, con mínimas de 23 grados y máximas de 30.

06/06/2023 Nubes bajas por la borrasca 'Óscar', a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado a una docena de provincias del norte peninsular y Canarias del riesgo por lluvias y tormentas a causa de la borrasca ‘Óscar’, la décimo quinta de gran impacto de esta temporada. En Canarias se espera que los cielos permanezcan nubosos y que se produzcan precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes o persistentes en las islas de mayor relieve, además de rachas de viento de hasta 90 km/h en La Palma y Tenerife. SOCIEDAD Europa Press

Cielos nubosos en La Palma, archivo. / Alex Diaz / Europa Press

Viento flojo a moderado del norte, más intenso en extremo noroeste y vertiente este, con brisas en costas oeste, y en cumbres, viento moderado de componente oeste.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en las islas más orientales durante la mañana. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve durante la madrugada.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde.

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